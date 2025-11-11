En phase terminale, une femme trouve la force de rechercher son chien fugueur tant aimé

Nancy Lindsay est gravement malade et les médecins lui ont malheureusement annoncé qu’elle n’en aurait plus pour longtemps sur cette terre. Malgré tout, la battante se raccroche aux petits plaisirs de la vie, comme passer du temps avec son chien. Et quand ce dernier a disparu, elle a trouvé une motivation supplémentaire à ses journées : retrouver son meilleur ami.

Nancy Lindsay vit depuis 2020 avec un diagnostic de phase terminale . Elle se bat contre la maladie depuis et trouve du réconfort auprès de son chien, Domingo. Cependant, ce dernier a disparu pendant de longs mois, laissant sa maîtresse en grand désarroi. Cette dernière avait une volonté de le retrouver si forte qu’elle en a fait un nouvel objectif.

Domingo se trouvait sur la propriété de Nancy, au Texas (États-Unis), quand il a fugué. La personne qui s’occupait de lui faisait le ménage et le toutou en a profité pour s’échapper du jardin. En quelques secondes seulement, il s'était volatilisé.

Des recherches vaines

Des recherches ont immédiatement été lancées pour retrouver le fugueur, mais Nancy n’imaginait pas encore à quel point elles seraient fastidieuses. Les jours ont commencé à passer sans nouvelles de lui, puis les semaines : « Pendant un mois, j’ai surveillé sa venue tous les soirs [...] Je pensais qu'il était parti et je priais pour que quelqu'un de bien prenne soin de lui », confiait Nancy dans un témoignage rapporté par MSN.

Plus encore, cette dernière a participé aux recherches malgré son état de santé. Elle n'envisageait pas de rester inactive pendant que son ami canin était perdu quelque part : « Chaque nuit où j'y allais, il faisait chaud et humide, et j'essayais de porter ma poche d'oxygène tout en appelant Domingo », racontait-elle.

Une mobilisation générale

Plusieurs personnes se sont jointes aux recherches et le minois du toutou a fait le tour des réseaux sociaux. Des témoins ont affirmé l’avoir vu et, petit à petit, les pièces du puzzle se sont complétées. 4 mois après la disparition de Domingo, Nancy a enfin reçu l’excellente nouvelle : il a été retrouvé !

Un bienfaiteur lui a ramené son chien et cela a donné lieu à des retrouvailles pleines d’émotions. Les 2 amis peuvent désormais rattraper le temps perdu et si précieux ensemble.