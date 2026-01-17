"Je lui dois la vie", une bosse et un tatouage sur le coeur témoignent de l'hommage d'un survivant à son Labrador héroïque

Sur une plage anglaise, un simple moment de détente a soudain basculé, et c’est grâce à l’instinct et à la fidélité d’un chien, puis d’un couple bienveillant, que le pire a été évité. Cette histoire émouvante rappelle à quel point nos amis à fourrure peuvent se révéler de véritables héros quand on s’y attend le moins.

David Howarth, 71 ans, a une bosse sur la poitrine, juste au-dessus de son cœur. Elle cache en fait un pacemaker posé depuis peu. Sur cette bosse se trouve un tatouage représentant une empreinte de patte de chien. Elle symbolise son chien Beau, Labrador Retriever noir de 5 ans, qui lui a sauvé la vie, d’après The Sun .



BNPS / The Sun

Tous 2 étaient sur la plage de Sandbanks à Poole, dans le Dorset (sud de l’Angleterre), quand l’homme a été pris d’un malaise et s’est effondré. Il venait d’être victime d’un arrêt cardiaque.

Le chien a compris que quelque chose n’allait pas et s’est mis à bondir sur le corps de son maître, tout en aboyant. Il a ainsi alerté un couple qui se trouvait à 150 mètres environ.

Claire Dashwood, 65 ans, et Paul Harrold, 56 ans, sont venus en courant. Ils ont appelé les secours et, en attendant leur arrivée, ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire, guidés par téléphone par un ambulancier.

Il lui léchait le visage pour l’encourager

Claire Dashwood raconte que pendant qu’elle et son compagnon portaient secours à David Howarth, Beau lui léchait le visage, comme pour la remercier et l’encourager.

Par la suite, 2 médecins qui, par chance, se trouvaient non loin de là, ont pris le relais. Après l’arrivée de l’ambulance, le propriétaire de Beau a reçu 3 décharges d’un défibrillateur. 25 minutes après le début de la crise, il a enfin montré des signes de vie.

David Howarth a été transporté aux urgences, puis s’est fait implanter un pacemaker. Il a quitté l’hôpital une semaine plus tard.

BNPS / The Sun

Lui qui avait perdu sa femme Jo en 2018, décédée d’une tumeur cérébrale, se dit “infiniment reconnaissant envers Beau et tous ceux qui se sont démenés pour me sauver.”

“Je lui dois la vie”, conclut-il au sujet de son fidèle ami à 4 pattes.