Un chien retrouve ses propriétaires grâce à sa puce électronique après un an et demi d’errance (vidéo)

Les associations ne cessent de répéter que l’identification, par tatouage ou puce électronique, est leur unique outil pour pouvoir contacter les maîtres des animaux perdus. Un véritable miracle s’est réalisé pour la famille résignée de Cash, un Boxer noir et blanc qui a erré durant un an et demi avant d’être retrouvé par hasard.

Le refuge SPCA de Houston, dans l’État du Texas aux États-Unis, s’est vu confier un canidé blessé et émacié retrouvé au nord de la ville par les services de la fourrière.

Dans la hâte, le toutou a été conduit à la clinique vétérinaire locale Animal Medical Center. Le docteur l’a en priorité soigné et soulagé de ses douleurs. Une fois le chien stabilisé, il a scanné son cou à la recherche d’une puce électronique.

Par bonheur, il était en effet muni d’un moyen d’identification qui a informé sur le fait qu’il s’appelait Cash et que ses propriétaires, Jessica Ochoa et Justin Carpenter, vivaient à proximité.

« Nous vérifions chaque arrivant qui nous est confié et contactons le numéro sur le compte. Nous réunissons chaque année des centaines d'animaux avec leurs familles ainsi. Alors, assurez-vous toujours que votre chien ou chat est identifié et que sa fiche de renseignement est à jour », a communiqué un porte-parole du refuge.

Des retrouvailles émouvantes

Un bénévole a par conséquent immédiatement appelé le couple pour l’informer que Cash, leur Boxer noir et blanc adoré, se trouvait en sécurité sous leur garde.

« C’était un choc. Nous pensions ne jamais le revoir et étions résignés. Ça a donc été une belle surprise et une grande joie », a confié Justin à Yahoo!entertainment.

L’homme a en effet expliqué que Cash avait fugué de leur cour de maison un an et demi auparavant.

Vendredi 9 septembre 2022, Justin et Jessica sont venus récupérer leur fidèle compagnon à 4 pattes au centre de sauvetage. Le canidé a paru ne pas y croire non plus et a témoigné d’un immense soulagement en comprenant que son calvaire était enfin terminé.

Le toutou se remet aujourd’hui chez lui auprès des siens. Ses maîtres lui préparent de bons petits plats qui devraient lui faire reprendre le poids qui lui manque. En outre, sa blessure est en voie de guérison.