L'attitude poignante d'un chien de thérapie qui pleure en entrant dans la chambre vide de son humaine décédée la veille (vidéo)

Un Labrador nommé Blue a suscité une grande émotion en apparaissant inconsolable après la disparition de sa jeune humaine, Kemry, dont il était le chien de thérapie. Capturée peu après le décès de la jeune femme atteinte de la maladie de Rett, la scène s'étant produite dans sa chambre témoigne de l'intensité du lien qui unissait l’animal et sa maîtresse.

Une vidéo bouleversante a été postée le 1er mai 2026 sur le compte TikTok « @brynner_2005 ». Dans cette séquence, on peut voir un chien entrer dans une chambre à coucher, gémissant et cherchant manifestement quelqu'un qui n'est pas là.

Le quadrupède, un Labrador Retriever répondant au nom de Blue, observe attentivement le lit vide et le renifle, regarde tout autour de lui tout en continuant de pleurer, puis quitte la pièce.

La personne que ce chien tentait désespérément de retrouver n'est malheureusement plus de ce monde. C'était une jeune femme qui s'appelait Kemry, et Blue était son chien de thérapie. D'après Brynnie, l'auteure de la vidéo et sœur de la défunte, Kemry est décédée la veille.



@brynner_2005 / TikTok

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Kemry était atteinte de la maladie de Rett, et son ami à 4 pattes lui apportait soutien et réconfort au quotidien. Il s'agit d'une maladie neurologique rare qui touche principalement les filles et est généralement causée par une mutation du gène MECP2, important pour le développement du cerveau. Elle est caractérisée par des troubles moteurs, des gestes répétitifs des mains, des difficultés de communication et parfois de l’épilepsie. Il n’existe pas de traitement curatif, mais des soins et des thérapies permettent d’améliorer le confort et la qualité de vie.

Complicité et deuil

Blue et Kemry passaient énormément de temps côte à côte dans cette chambre, qui est malheureusement vide désormais.

« Elle lui manque autant qu’à nous » peut-on lire en légende de la vidéo, qui a généré 19,3 millions de vues sur TikTok et que relaie Parade Pets.

Une autre publication partagée le 7 mai montre Blue aux funérailles, puis des moments de complicité entre le chien et son humaine. Il était constamment auprès d'elle, notamment lorsqu'elle dormait ou était promenée en fauteuil roulant.

@brynner_2005 This is kemry and blue! A lot of you have questions and I’m going to make a more in depth video about there story but until then just know he knows he did his best and he was with her when she passed?? ? marley and me paris.beal - paris beal

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L’info Woopets : les chiens vivent-ils un véritable deuil après la perte d’un être cher ?

Chez le chien, la disparition d’un congénère ou d’une personne à laquelle il est attaché peut entraîner un véritable changement émotionnel et comportemental, que de nombreuses observations rapprochent d’un état de deuil. Des travaux scientifiques récents ont montré que ces réactions ne sont pas anecdotiques ; elles sont suffisamment fréquentes et cohérentes pour être étudiées comme un phénomène à part entière.

Dans ces situations, le chien ne « comprend » pas la mort comme un humain, mais il perçoit surtout une rupture brutale de ses repères sociaux et affectifs. L’absence de l’individu aimé peut alors provoquer une forme de désorganisation qui se manifeste par une recherche active, des vocalises, une perte d’intérêt pour le jeu, voire pour la nourriture, ou une encore baisse d’activité.

Avec le temps, ces comportements tendent généralement à s’atténuer, à condition que le chien retrouve des repères stables et des interactions positives régulières.