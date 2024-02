Une chienne séniore s'échappe du refuge et disparaît pendant 3 mois avant de réapparaître dans un lieu lointain, mais pas choisi au hasard

Une chienne âgée a réalisé un double exploit pendant sa fugue ayant duré 3 mois : retrouver le chemin de son ancienne maison et survivre à toutes sortes de dangers sur près de 50 kilomètres. Elle est à présent en sécurité et en attente d’un nouveau départ.

L’expérience, la loyauté et la débrouillardise de Cinnamon ont aidé cette chienne séniore à retrouver l’endroit où elle avait jadis vécu avant sa prise en charge par une association. Elle avait parcouru pour cela près de 50 kilomètres alors qu’elle était livrée à elle-même depuis sa fugue. Son incroyable récit est rapporté par KOLD le mardi 6 février.

3 mois plus tôt, l’association Tucson Rescue Now, basée à Tucson dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), prenait soin de Cinnamon qui provenait du refuge Pima Animal Care Center (PACC). Ce dernier l’avait secourue et recueillie avec d’autres chiens dans une propriété de Three Points, petite ville située à 48 kilomètres des locaux de Tucson Rescue Now.



Tucson Rescue Now / Facebook

Les raisons pour lesquelles la chienne et ses congénères n’étaient plus avec leur famille de l’époque n’ont pas été précisées. Quoi qu’il en soit, le 9 novembre 2023, Cinnamon avait échappé à la surveillance de l’équipe de Tucson Rescue Now et restait introuvable depuis.

Les bénévoles l’avaient vainement recherchée et n’ont plus eu de nouvelles jusqu’au lundi 5 février 2024. Ce jour-là, la PACC les a contactés pour leur annoncer que Cinnamon venait d’être retrouvée saine et sauve, et pas n’importe où.

La chienne était retournée au bercail

La chienne se trouvait sur la propriété où elle vivait avant son sauvetage. Elle s’était faufilée sous la clôture pour entrer dans cette maison où ses anciens maîtres ne résident plus. Comment avait-elle réussi à en retrouver le chemin malgré son âge avancé, la distance et les dangers ? Qu’est-ce qui lui a permis de survivre durant ces 3 mois ? Ces questions, seule Cinnamon en connaît les réponses à ce jour.

Récemment, des cyclistes s’étaient plaints de l’attitude hostile d’une chienne à leur égard à Three Points. C’est ce qui avait amené une agente de PACC à se rendre sur les lieux pour découvrir avec stupeur qu’il s’agissait de Cinnamon.

De retour au refuge de Pima où elle se remet de sa longue escapade, la chienne attend à présent qu’on lui trouve une famille d’accueil ou d’adoption.