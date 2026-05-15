« À mourir de rire ! », la réaction théâtrale d'un Husky qui refuse de monter en voiture et fait tout pour rester chez les parents de sa maîtresse (vidéo)

Spear est un Husky Sibérien au tempérament bien affirmé qui ne fait rien comme les autres ! Alors qu’il est temps de rentrer à la maison après une visite chez les parents de sa maîtresse, lui a une idée bien différente : rester chez ses « grands-parents » humains, quoi qu’il en coûte, au grand amusement de ses propriétaires et des internautes.

Les Huskies sont bien connus pour leur caractère têtu et parfois très théâtral. Beaucoup de propriétaires peuvent d’ailleurs le confirmer : vivre avec ces toutous, c’est souvent apprendre à composer avec une forte volonté… Spear, Husky Sibérien typique, ne déroge pas à la règle ! Récemment, il a démontré son caractère bien trempé de façon très explicite en refusant catégoriquement de quitter la maison de ses « grands-parents ».

Un Husky qui fait de la résistance

Le toutou a en effet mis la patience de ses maîtres à rude épreuve au moment de partir après une visite aux parents de sa maîtresse. Alors que tout le monde était prêt à rentrer, le jeune chien a en effet refusé catégoriquement de monter dans la voiture, même avec l’aide de Garrett, son maître. Devant cette scène insolite capturée en vidéo, Maddie, sa maîtresse a, quant à elle, été incapable de retenir son rire.

© @daddymaddy19 / TikTok

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Spear a clairement fait comprendre qu’il était déterminé à rester là où il se sent si bien : entre les petites attentions, les jeux et surtout la présence de son cousin canin Jack, un Labrador devenu son meilleur ami, la maison de ses grands-parents a tout d’un petit paradis pour lui ! Malheureusement pour Garrett, son maître, cela signifiait lui compliquer la tâche au maximum...

« Le pauvre Garrett a dû le poursuivre dans la maison 2 fois avant de venir le chercher », peut-on d’ailleurs lire en légende de la vidéo. De quoi transformer ce départ en scène aussi drôle qu’attendrissante !

Une attitude « à mourir de rire ! »

Partagée sur TikTok puis relayée par PetHelpful, la vidéo de Spear a rapidement fait fondre les internautes et généré des milliers de commentaires amusés.

Beaucoup ont comparé son attitude à celle d’un enfant. « Il me fait penser à un petit qui refuse de s'asseoir dans son siège auto ! Son air agacé confirme qu'il sait très bien ce qu'il fait, et il recommencerait sans hésiter s'il le pouvait, pour rester chez ses grands-parents pour toujours. », a par exemple commenté un spectateur. « La façon dont il se met dans tous ses états est à mourir de rire ! », a ajouté un autre.

© @daddymaddy19 / TikTok

Certains ont même imaginé un trajet de retour mouvementé, convaincus que le toutou a passé tout le voyage à protester. En réponse, Garrett a partagé une photo touchante de Spear dans la voiture, le regard fixé vers la maison de ses grands-parents qui s’éloigne par la fenêtre, comme s’il espérait déjà pouvoir y retourner. Courage petit Spear, une prochaine visite arrive très vite, c’est promis !

L’info Woopets - Comment gérer un chien têtu ?

Avoir un chien têtu comme Spear peut parfois être un peu frustrant, notamment lorsqu’il refuse d’obéir ou semble n’en faire qu’à sa tête. Si votre fidèle compagnon est dans ce cas, voici quelques repères pour mieux l’accompagner au quotidien :

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