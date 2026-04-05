Une chienne malade âgée de 14 ans ne peut plus monter les escaliers alors sa maîtresse réaménage totalement sa maison pour elle (vidéo)

Pour Brigitte Forbriger, Sydney n’est pas seulement un chien, c’est une amie fidèle de 14 ans. Quand la chienne a perdu la capacité de monter les escaliers à cause d’un cancer, Brigitte a tout réorganisé dans la maison pour être avec elle. Entre matelas au sol, siestes et sorties adaptées, elle a également fait de son mieux pour offrir à la boule de poils tout le confort et l’attention dont elle avait besoin.

Sydney, 14 ans, a toujours été la compagne fidèle de Brigitte Forbriger, partageant avec elle chaque moment de sa vie. Mais en mai 2024, un diagnostic est venu bouleverser leur quotidien : Sydney souffrait d’un sarcome des tissus mous, un cancer inopérable. Le vétérinaire a alors conseillé à sa maîtresse de chouchouter la boule de poils et c’est précisément ce que Brigitte a fait.

Le « Club du matelas au sol »

À l’automne 2025, Sydney a perdu la capacité de monter et descendre les escaliers. Sa maîtresse dévouée a alors descendu son matelas de sa chambre et n’a pas hésité à bouleverser un peu sa vie pour rester auprès d’elle.

« C'était embêtant », a confié Brigitte à The Dodo. « J'adore l'étage de ma maison, j'adore ma chambre. Mais peu importe, car Sydney est vraiment spéciale. Son confort passe avant tout. » Grâce à cette petite adaptation, elle peut s’occuper de la petite chienne en permanence et répondre à tous ses besoins.

© @she_smiles_at_sirens / Instagram

En partageant leurs aventures sur les réseaux sociaux, Brigitte a découvert d’autres maîtres ayant adopté une solution similaire pour le confort de leurs chiens âgés, créant ainsi une communauté qu’elle appelle affectueusement le « Club du matelas au sol ».

« Ils m’ont fait me sentir moins seule », explique-t-elle, touchée par ce réseau de solidarité et d’amour pour les animaux vieillissants.

Profiter de chaque instant

Sydney s’est parfaitement adaptée à ce nouveau mode de vie. « Je pense qu'elle est aux anges », déclare sa maîtresse. « Je suis tout le temps avec elle. »

La plupart de leurs journées sont rythmées par de longues siestes sur un grand matelas de sol et des repas gourmands comme des steaks ou des hamburgers.

Brigitte veille aussi à ce que Sydney profite de sorties au grand air : parfois en chariot, parfois en poussette, la chienne est toujours « ravie d'avoir le vent dans les poils ».

Pour Brigitte, ce dévouement n’est pas un sacrifice, mais une manière de rendre tout l’amour que Sydney lui a donné au fil des années. « Elle a toujours été là pour moi », assure-t-elle. « Elle a été la meilleure compagne que j'aie jamais connue. » Il est donc normal que cette adorable boule de poils puisse se sentir en sécurité et aimée jusqu’au bout.

Quand le moment viendra pour Sydney de rejoindre le paradis des animaux, Brigitte sait qu’elle n’aura aucun regret et qu’elle aura fait de son mieux pour la rendre heureuse. D’ici là, elle reste à ses côtés, sur un matelas au sol, veillant sur sa fidèle compagne avec tout l’amour qu’elle mérite.

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© @she_smiles_at_sirens / Instagram

L’info Woopets – Comment prendre soin d’un chien âgé ?

Prendre soin d’un chien senior comme Sydney demande d’adapter son mode de vie à son âge et à ses besoins spécifiques pour améliorer son confort et prolonger sa qualité de vie. Voici les principales mesures à mettre en place :