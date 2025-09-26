Abandonné dans un champ et retrouvé in extremis, un chien malade reprend goût à la vie auprès de ses anciens maîtres

Séparé à contrecœur de son chien en raison de difficultés personnelles, un jeune couple britannique n’imaginait pas le retrouver des mois plus tard, dans un état critique et à des centaines de kilomètres de chez lui.

Rhianna Devin et son compagnon Ethan, qui habitent Wymondham dans le comté de Norfolk (Angleterre), avaient dû prendre la difficile décision de se séparer de leur chien Diesel, il y a quelques mois. A l’époque, le couple faisait face à un problème de logement. Le croisé d’un an s’était ainsi retrouvé privé de ses humains du jour au lendemain.

Il avait été adopté rapidement par quelqu’un d’autre, et ses anciens propriétaires pensaient donc qu’il était entre de bonnes mains, mais ce n’était pas le cas.



Rhianna Devin

Diesel a récemment été retrouvé abandonné dans un champ à Thirsk, dans le Yorkshire du Nord, à 250 kilomètres à vol d’oiseau de Wymondham, rapporte le Wymondham & Attleborough Mercury .

Dans la foulée de sa découverte, il a été emmené chez un vétérinaire local, qui a contacté Rhianna et Ethan. “Sa puce électronique n'avait pas été mise à jour, ce qui s'est avéré être un coup de chance car cela lui a permis d'être réuni avec nous”, raconte la jeune femme à l’ Eastern Daily Press .



Rhianna Devin

Le quadrupède était dans un état de santé préoccupant. D’après le vétérinaire, en effet, il n’aurait pas survécu un jour de plus dans ces conditions. Il était maigre, avait perdu énormément de poils et souffrait de multiples blessures, dont une causée par un bâton s’étant logé dans sa gueule.

Rhianna et Ethan ont tout de suite accepté de le reprendre, leur situation ayant manifestement évolué entretemps. “C'était un miracle, personne ne peut vraiment y croire“, dit la première au Wymondham & Attleborough Mercury.

“Il ne se sentait pas vraiment chez lui sans Diesel”

Le couple a lancé une cagnotte solidaire pour couvrir les frais vétérinaires et le transport de Diesel de Thirsk vers Wymondham. 3000 livres (près de 3500 euros) ont ainsi pu être récoltés. “Nous sommes sincèrement surpris de voir à quel point les gens se soucient [de Diesel] autant que nous“, confie Rhianna.

Diesel a donc pu rentrer à la maison et poursuivre sa convalescence auprès de ses anciens maîtres et de leur autre chien.



Rhianna Devin

“En voyant le visage d'Ethan quand Diesel est rentré à la maison, ça en valait la peine, se réjouit sa propriétaire. Je ne peux pas imaginer ce qu'il a dû ressentir ; il a toujours dit qu'il ne se sentait pas vraiment chez lui sans Diesel.”

Rhianna précise que le chien “n'est pas encore complètement rétabli. Le trou dans sa bouche fait environ 1 cm et nous devons encore lui administrer des antibiotiques et d'autres traitements.“

A lire aussi : L'accueil festif réservé par 2 Labradors à leur amie astronaute revenue sur Terre après 9 mois dans l'espace (vidéo)



Rhianna Devin