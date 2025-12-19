« Je suis sûre qu'il s'en est souvenu », ce chien explose de joie en retrouvant le terrain de jeux préféré de sa jeunesse (vidéo)

Certains lieux marquent à jamais nos amis les animaux. Vader, un Golden Retriever, n’a jamais oublié le terrain de jeux préféré de sa jeunesse, situé à proximité de son ancien domicile. Lorsque son adoptante lui a organisé un voyage surprise à cet endroit si cher à son cœur, le chien a explosé de joie !

Il y a quelque temps, Katy Morgan vivait avec son chiot Golden Retriever dans un appartement, dont l’immeuble donnait un accès à une aire de jeux aquatiques. Vader adorait courir dans tous les sens et essayer de mordre les jets d’eau qui jaillissaient du sol.

Quand l’animal a fêté ses 8 mois, le dispositif a cessé de fonctionner, le privant ainsi de son lieu préféré. Puis, le duo a déménagé dans un nouveau quartier situé à une dizaine de minutes de là, rapporte le média Newsweek.

Un grand moment de joie

« Je vérifiais toujours si le problème était résolu, et le complexe d'appartements l'a finalement réparé ce mois-ci, alors je l'y ai emmené pour jouer », confie Katy. Le Golden Retriever, âgé aujourd’hui de 2 ans, a eu droit à une magnifique surprise cette année !

De retour sur le terrain, Vader a laissé sa joie exploser. Comme lorsqu’il n’était encore qu’un chiot, il a filé à toute allure dans le parc. Débordant d’énergie et savourant pleinement l’instant présent, le chien ne cessait de courir et de sautiller.

« Je suis sûre qu'il s'en est souvenu : il a immédiatement couru dans l'eau, s'est mis à jouer et à faire des bonds, il était tellement excité ! », déclare son adoptante. Nos amis les animaux ne sont pas difficiles à vivre : il suffit d’un petit geste de la sorte pour les rendre heureux.

« Le bonheur à l’état pur »

Publiée sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok...), la vidéo montrant Vader qui retrouve son terrain de jeux préféré a atteint plusieurs milliers de vues très rapidement. « Il était tellement heureux que j’en ai les larmes aux yeux », indique Katy en légende.

« Il s'en est souvenu ! Quelle danse de la joie ! », écrit une internaute. « Le bonheur à l’état pur », commente un autre utilisateur d’Instagram. « Il rêvait probablement de rejouer là-bas depuis longtemps », souligne une autre personne.

Attention : si vous regardez ces images, sachez que la joie immense de Vader est très contagieuse !