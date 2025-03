Une femme récupère un chien au bord de la route et comprend qu’il était recherché

Anastasia a croisé le chemin d’un chien perdu en rentrant du travail. L’animal semblait paniqué, alors elle l’a pris avec elle et l’a conduit chez un vétérinaire. Sur place, elle a découvert que la boule de poils avait une famille et qu’elle comptait beaucoup pour cette dernière.

Une utilisatrice de TikTok nommée Anastasia Stacey a récemment partagé une histoire vécue sur les réseaux sociaux. En récupérant une chienne sur le bord de la route, elle n'imaginait pas qu’elle réunirait une famille le jour même. Son geste lui a valu l’immense reconnaissance des propriétaires de l’animal.

Anastasia a pourtant déclaré n’avoir fait qu’aider. La femme au grand cœur rentrait du travail un soir lorsqu’elle a repéré des yeux lumineux au bord de la route. Ils appartenaient à une femelle West Highland White terrier en détresse. Elle semblait perdue, mais se mettait surtout en danger en restant proche de la circulation.

@anastasiastacey12 / TikTok

Une découverte réconfortante

La bienfaitrice n’a pas perdu une seconde et a récupéré l’animal par peur qu’il se fasse percuter. D’autant plus qu’il était blessé, comme l’indiquait Newsweek. Elle l’a donc immédiatement conduit chez un vétérinaire afin qu’il se fasse examiner et soigner. La boule de poils avait saigné, mais c’était à cause d’une infection au niveau de l’oreille. Elle n’avait finalement rien de très grave, au plus grand soulagement de sa sauveteuse.

Après avoir vérifié si tout allait bien, le vétérinaire lui a passé un détecteur de puce électronique sur le corps et a découvert qu’elle était identifiée. Comme les coordonnées de sa maîtresse étaient renseignées, elle a pu être contactée et est venue chercher l’animal, nommé Roxy, qui l’attendait patiemment à la clinique. Anastasia est rentrée chez elle entre-temps, mais a rapidement eu des nouvelles de sa protégée.

@anastasiastacey12 / TikTok

Une grande reconnaissance

Le lendemain du sauvetage, elle a reçu un SMS provenant de la propriétaire de Roxy. Cette dernière était infiniment reconnaissante envers Anastasia pour avoir protégé sa chienne. Elle souhaitait lui offrir une récompense, ce que la bienfaitrice a refusé : « C'était une bonne action qui allait de soi », affirmait-elle.

La maîtresse du quadrupède s’est donc contentée de lui envoyer une photo de celui-ci en sécurité chez lui. Roxy semblait s’être remise de ses émotions, ce qui a mis du baume au cœur d’Anastasia : « Elle avait l'air très contente, cela en valait la peine ».