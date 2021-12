Un couple "reconnaissant à vie" d'une clinique vétérinaire qui a sauvé la vue de leur chien

© Susan Osborne

En administrant à un chien dans son œil blessé son propre plasma sanguin, les vétérinaires ont réussi à le sauver alors qu’il semblait condamné. La famille du canidé en est extrêmement reconnaissante envers le personnel de la clinique.

Susan et John Osborne sont heureux et soulagés depuis que l’œil gauche de leur chien Woody, que ce dernier avait failli perdre, a été sauvé par une équipe de vétérinaires. Un récit rapporté par Mid Sussex Times ce mercredi 8 décembre.

Ce couple habitant Cuckfield, dans le Sud de l’Angleterre, pensait que le jeune Labrador-Retriever de 8 mois deviendrait borgne. L’animal essayait vraisemblablement se gratter l’oreille – probablement à cause d’une infection auriculaire d’après sa maîtresse – et, ce faisant, s’était donné un coup de griffe à l’œil, le blessant gravement. Ce qui avait débouché sur un ulcère cornéen.

L’œil du chien sauvé grâce à son propre plasma sanguin

Ses maîtres l’avaient emmené à la clinique vétérinaire Mewes Vets à Haywards Heath, à une poignée de kilomètres de chez eux. Pendant 10 jours, les membres du staff se sont relayés toutes les 2 heures pour administrer au chien un sérum spécial dans l’œil touché. Une solution obtenue à partir du plasma sanguin prélevé sur le quadrupède et très riche en anticorps.



Susan Osborne

« Je savais qu'ils faisaient cela avec des humains mais je ne savais pas qu'ils le faisaient avec des chiens », confie Susan Osborne, 64 ans et travaillant dans le secteur de la santé publique.

L’œil de Woody guéri, l’hospitalisation du Labrador Retriever a pris fin et il a pu rentrer auprès des siens pour reprendre le cours normal de sa vie. Ses propriétaires ont remercié toute l’équipe de Mewes Vets non seulement pour lui avoir sauvé la vue, mais aussi pour l’avoir choyé et réconforté durant son séjour où il était privé de la présence de ses maîtres.