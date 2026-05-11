Une chienne Chihuahua âgée trouvée seule dans un parc voit sa vie transformée par une famille d’accueil dévouée (vidéo)

Retrouvée seule et désorientée dans un parc, Honey, une petite Chihuahua âgée, a été prise en charge par Emily Ann, une famille d’accueil expérimentée. Derrière son caractère grognon, la petite chienne a rapidement révélé une grande sensibilité qui n'a laissé personne indifférent. Après des recherches infructueuses pour retrouver sa famille, elle suscite aujourd’hui un bel élan d’amour en attendant de rejoindre son futur foyer.

C’est au beau milieu d'un parc qu’Honey, une petite femelle croisée Chihuahua visiblement âgée et stressée, a été découverte, seule et sans repères. Secourue puis placée en famille d’accueil chez Emily Ann, elle a heureusement rejoint un foyer bienveillant. Même si la transition n’était pas évidente pour elle au début, elle a vite commencé à créer un lien fort avec ses nouveaux protecteurs.

Une petite chienne fragile au caractère grognon

Chez Emily Ann, la petite chienne âgée, d’abord un peu grognon et sur la réserve, a rapidement dévoilé une grande sensibilité. Derrière ses airs méfiants se cachait surtout un profond besoin de réconfort et de sécurité. Très vite, elle s’est attachée à sa bienfaitrice qui a su faire tomber ses défenses avec quelques friandises et beaucoup de gestes tendres.

© @catmom214 / TikTok

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Honey a aussi touché tout lemonde par son allure fragile et son caractère de petite « grand-mère », comme l’a remarqué avec humour un internaute. Elle a sans doute connu des moments difficiles, mais a enfin trouvé auprès d’Emily Ann la bienveillance qu’elle méritait.

Un véritable conte de fée

Comme le rappelle le média PetHelpful qui a relayé l’histoire, l'objectif principal d'Emily Ann était de retrouver la famille de la petite chienne. Malheureusement, ses recherches ont été infructueuses, et, après avoir tout tenté, elle s'est rapidement tournée vers la solution de l'adoption afin d’offrir à Honey une chance de trouver un nouveau foyer aimant.

© @catmom214 / TikTok

L’engouement pour la boule de poils a été immédiat : en seulement quelques heures, des dizaines de personnes ont manifesté leur intérêt pour accueillir Honey.

Le 27 avril dernier, les inscriptions à l’adoption ont été ouvertes en partenariat avec un refuge local, et en moins de 24 heures, elles étaient déjà clôturées ! Un vrai conte de fée pour cette adorable petite mamie !

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En attendant de rejoindre définitivement sa future famille, Honey restera encore quelques jours chez sa bienfaitrice, tandis que tout le monde attend avec émotion de découvrir qui aura la chance de lui offrir une nouvelle vie.