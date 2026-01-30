Découverte seule par un agent immobilier dans un appartement, cette chienne souffrant d'anxiété de séparation retrouve l'espoir après 500 jours d'attente

Abandonnée puis profondément marquée par cette épreuve, une chienne a dû faire preuve d’une patience et d’un courage remarquables avant que son destin ne bascule enfin du bon côté. L’espoir a fini par prendre le dessus pour cette pensionnaire d’un refuge anglais.

Abandonnée dans un appartement avec un sac de croquettes ouvert et un message écrit sur un bout de papier, l’histoire de Lola Lou a connu une issue heureuse, rapportait la BBC . Cette croisée Staffordshire Bull Terrier / Carlin âgée de 10 ans a récemment trouvé sa famille pour la vie après avoir passé près de 500 jours dans un refuge, celui de l’association Dogs Trust Shoreham, dans le comté du Sussex de l’Ouest (Angleterre), en l’occurrence.

“Je n’en veux plus”

C’est en 2024 que le destin de Lola Lou avait basculé. Un agent immobilier venu visiter un appartement y avait découvert la chienne désespérément seule. A ses côtés, des croquettes et un terrible mot laissé par son ancien propriétaire : “Tout ce qui se trouve dans cet appartement, je n’en veux plus”. D’après l’association, Lola Lou serait restée livrée à elle-même pendant environ 5 jours avant d’être secourue.



Dogs Trust Shoreham

Prise en charge par Dogs Trust Shoreham, la chienne a rapidement montré des signes de détresse émotionnelle. Marquée par l’abandon, elle souffrait d’anxiété de séparation, ce qui rendait son placement plus complexe. “Trouver le bon foyer a demandé du temps, de la patience et beaucoup de compréhension”, expliquaient les bénévoles. Grâce à l’investissement sans faille de l’équipe et de sa famille d’accueil, Lola Lou a réalisé de réels progrès et appris à refaire confiance aux humains.

Son histoire, particulièrement émouvante, a fini par attirer l’attention du public à l’échelle nationale. L’association a même organisé un événement original de “speed dating” afin de permettre à Lola Lou de rencontrer de potentiels adoptants.

“Ravis de la voir enfin s’installer dans le foyer aimant qu’elle mérite”

C’est finalement à la fin de l’année 2025 que la chienne a fait la connaissance de ceux qui sont ensuite devenus ses humains pour toujours. “Nous sommes tombés amoureux de Lola Lou dès notre première rencontre”, ont confié ses adoptants. Touchés par son parcours, ils ont salué le travail accompli par l’association. “Son histoire nous a profondément marqués. L’équipe de Shoreham et sa famille d’accueil ont pris soin d’elle de manière remarquable pendant toute cette année”, ont-ils ainsi déclaré.

Dogs Trust Shoreham

“Nous avons tellement hâte de lui offrir une vie pleine de gentillesse et d’amour”, ont ajouté ses nouveaux propriétaires. De son côté, Beth Madgwick, responsable du refuge Dogs Trust Shoreham, n’a pas caché son émotion : “L’histoire de Lola Lou a été particulièrement bouleversante pour tous ceux qui l’ont rencontrée. Nous sommes absolument ravis de la voir enfin s’installer dans le foyer aimant qu’elle mérite.”