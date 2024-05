Un randonneur aperçoit une paire d’yeux brillants dans une cavité rocheuse et appelle les secours en comprenant qu’il y a une vie à sauver

Une chienne souffrante et livrée à elle-même près d’un sentier de randonnée en montagne a été découverte juste à temps pour être sauvée, rapportait 12 News.

Alors qu’il se promenait sur un site montagneux de Phoenix, en Arizona (Etats-Unis), un homme a aperçu une paire d’yeux le regardant fixement depuis une cavité rocheuse sombre. En s’en approchant, il s’est rendu compte que c’était une chienne. Sa couleur de robe était similaire à celle de la roche. Ajouté à l’obscurité de la petite grotte, cela la rendait quasiment invisible sans la lueur de ses yeux d'ambre.



Arizona Humane Society / Facebook

La chienne était extrêmement mal en point et refusait de sortir de sa cachette. Le randonneur a aussitôt appelé les secours, et c’est l’Arizona Humane Society qui est intervenue en envoyant une équipe sur les lieux.

Tracey Miller et Ruthie Jesus étaient les seuls membres de l’association disponibles à ce moment-là. Tout le personnel était déjà mobilisé sur d’autres interventions. Le duo est monté à bord de l’unique véhicule restant et s’est rendu à l’endroit indiqué.

Le bon samaritain est resté aux côtés de la chienne jusqu’à leur arrivée. Tracey Miller et Ruthie Jesus ont tout de suite compris qu’elle était sévèrement déshydratée. Elles ont également constaté qu’elle présentait des blessures aux pattes et au niveau de l’arrière-train.



Arizona Humane Society / Facebook

La chienne était douce et se laissait caressait, mais refusait toujours de quitter sa grotte. Elles ont néanmoins réussi à la faire sortir, puis l’ont portée à tour de rôle lors de la descente.

« Au bon endroit et au bon moment »

Croisée Shar-Pei, âgée environ de 2 ans et appelée Bright Eyes par ses bienfaitrices, la chienne a été examinée et soignée à la clinique vétérinaire de l’Arizona Humane Society. Elle a notamment reçu une perfusion, des antibiotiques et des antidouleurs.



Arizona Humane Society / Facebook

« Même si l'on ne sait pas depuis combien de temps ni pourquoi elle était là, il s’est agi dans cette histoire de s’être trouvé au bon endroit et au bon moment », a indiqué l’association dans un communiqué.

Bright Eyes se rétablit doucement et pourra bientôt être proposée à l’adoption.

Arizona Humane Society / Facebook