Une femme non-voyante pense que son chien guide l’aide à retrouver sa mère, mais il décide de la mener vers un tout autre endroit (vidéo)

Molly vit à Los Angeles en compagnie de son chien, Elton John. La jeune femme est atteinte de cécité, mais elle est heureuse de pouvoir compter sur la présence de son compagnon à fourrure au quotidien. Elle se rend souvent au magasin avec lui, pour éviter de s’y égarer et pour pouvoir faire ses courses en toute sérénité.

Lors d’une récente session de shopping, Molly a perdu sa maman dans les allées. Elle se trouvait accompagnée d’Elton John, et n’a donc eu aucune crainte. Elle savait qu’elle retrouverait sa mère en un rien de temps. Or, son toutou en a décidé autrement !

« Un chien reste un chien ! »

Au lieu d’amener Molly vers sa maman, Elton John a « commencé à tirer dans une direction avec une forte détermination ». La jeune femme pensait alors que sa mère se trouvait là. En réalité, le toutou à la robe noire venait de mener sa maîtresse vers le rayon de jouets pour chiens !

« Bien que ce ne soit pas quelque chose qu’il doive faire en travaillant, aucun chien de travail n’est parfait, et ils font tous des erreurs. J’ai ri, et trouvé cela plutôt mignon et drôle », a confié Molly à The Dodo.

Quelques minutes plus tard, sa maman les a retrouvés dans le magasin. Elton John n’a pas été très utile à sa maîtresse ce jour-là, mais cette dernière n’en a que faire. L’essentiel, c’est qu’il la protège dans les moments les plus importants, et qu’il reste un « chien guide merveilleux ». Au final, Molly lui a même offert un jouet !

A lire aussi : Un chien d’assistance défie les règles pour sauver la vie de sa maîtresse (vidéo)

« Ce n’est pas grave, ces choses-là arrivent. Parfois, les gens s’attendent à ce que les chiens de travail soient tout le temps des anges ou des robots, mais ce n’est pas le cas. J’aime partager ces moments drôles avec lui où il fait une erreur innocente, et où il montre qu’il reste un chien, après tout ! » conclut-elle.