« Elle pourrait te piquer ton mec si elle voulait ! », chaque matin, cette chienne autrefois méfiante câline le mari de sa bienfaitrice dans son lit (vidéo)

Nos compagnons à 4 pattes ont souvent leurs petites habitudes adorables. Tous les matins, une chienne placée en foyer d’accueil via un refuge situé à Bedford Hills aux États-Unis, rejoint son père d’accueil sous la couette après le petit-déjeuner. Cette routine a grandement ému sa famille, car la boule de poils se montrait particulièrement méfiante envers cet homme à son arrivée.

Pour Pearl, le moment le plus doux de la journée arrive après le petit-déjeuner. Cette jeune chienne, placée en famille d’accueil via l’association américaine A New Chance Animal Rescue, a développé un adorable rituel, qui fait fondre les cœurs.

Après s’être levée et avoir pris le petit-déjeuner avec sa mère d’accueil, Jen Yves, la boule de poils rejoint le mari de cette dernière dans son lit pour se blottir contre lui. Comme l’explique la bénévole à nos confrères de Newsweek, cette habitude a commencé par hasard.

© @murraytheswissy / Instagram (capture d'écran)

Une séance de câlins qu’elle ne raterait pour rien au monde

Normalement, Jen ferme toujours la porte de l’escalier le matin, pour pouvoir surveiller les chiens qu’elle accueille temporairement pour le refuge. Mais le jour où la bénévole l’a laissée ouverte, la panique l’a aussitôt submergée : Pearl manquait à l’appel. Finalement, Jen l’a retrouvée confortablement installée dans son lit, contre son mari.

Comme la routine peut aider de nombreux chiens, notamment traumatisés, à se détendre et à reprendre confiance, Jen a pris l’habitude de lui donner accès à sa chambre tous les matins, après le petit-déjeuner. Pearl est toujours ravie de savourer sa séance de câlins quotidienne !

La méfiance a laissé place à l’amour

« Ce qui est drôle, c'est que les 2 premiers jours où Pearl était avec nous, elle était très méfiante envers mon mari, confie Jen, comme il partait tôt au travail et rentrait tard, elle ne comprenait pas qui était cet homme. »

Mais après avoir vu Murray, l’autre toutou du foyer, s’exciter à chaque fois que son époux franchissait la porte, Pearl a commencé à l’imiter. Le 3e jour après son arrivée, Jen l’a surprise dans le canapé, tranquillement allongée sur son conjoint.

© @murraytheswissy / Instagram (capture d'écran)

Une belle adoption

Publiée sur TikTok, une vidéo montrant ce tendre rituel a ému de nombreux internautes. « Tellement mignonne ! Elle pourrait te piquer ton mec si elle voulait ! », plaisante un utilisateur du réseau social. Certaines personnes ont suggéré au couple d’adopter officiellement Pearl.

Toutefois, Jen souhaite continuer d’être famille d’accueil pour les chiens dans le besoin, et son adoption aurait rendu difficile cette mission. Depuis le début de ce projet, Jen a aidé 35 toutous, et beaucoup d’autres ont besoin de son soutien !

Rassurez-vous, la jolie petite Pearl a fini par trouver chaussure à sa patte. En effet, un couple et leur enfant de 6 ans ont décidé de l’adopter. « Nous sommes très heureux pour eux, et surtout pour leur fille, conclut Jen, prête à accueillir d’autres cœurs sur pattes, ils ont récemment perdu leur chien de 12 ans, et leur fille a maintenant un chien joueur et affectueux avec qui grandir. »