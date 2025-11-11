Après des semaines de séparation, ce Beagle de sauvetage retrouve sa mère d’accueil et célèbre leurs retrouvailles avec énergie (vidéo)
Molly vit une vie paisible désormais, dans la famille qui l’a choisie. Auparavant, elle a connu une vie difficile, qui a pris fin grâce à une mère d’accueil engagée pour son bien-être. Cette femme, Molly ne l’a pas oubliée et lui réserve des retrouvailles animées pleines d’émotions.
Cette bénévole a redonné confiance en elle à Molly, cette Beagle sénior issue d’un sauvetage. La vidéo partagée avec les internautes sur TikTok montre à quel point les chiens peuvent être reconnaissants de l’aide qui leur a été offerte, en particulier à des moments où ils étaient encore en détresse.
Un passé marqué par la douleur
Molly est arrivée dans sa famille d’accueil après avoir été sauvée par Triangle Beagle Rescue, racontait PetHelpful. Traumatisée, la chienne a pu se reconstruire à son rythme au sein de cette famille qui réside en Caroline du Nord (États-Unis). D’un côté comme de l’autre, l’attachement est devenu évident, la mère d’accueil ayant eu quelques difficultés à dire adieu à sa protégée. Elle savait sans doute qu’elle se recroiseraient, et c’est ce qu’il s’est passé.
Des retrouvailles qui font chaud au cœur
La vidéo le montre, ce sont des aboiements et des hurlements on ne peut plus sincères qui ont échappé du corps de cette petite chienne sénior qui a tout de suite compris qui se présentait à elle. Lors de cette réunion, Molly a exprimé à sa manière toute sa gratitude envers son ancienne mère d’accueil qui lui a tant appris.
La bénévole est évidemment très émue par cette preuve de tendresse, à laquelle elle ne s’attendait peut-être pas, du moins pas dans cette dimension.
L’émotion des internautes
Difficile de rester impassible face à ces images qui génèrent autant de tendresse. Les internautes sont nombreux à commenter en envoyant des vœux de douceur. Ils écrivent par exemple : « Elle vous aime, c’est juste que les Beagles traitent les sentiments de manière audible ».
Famille d’accueil : un rôle essentiel
Au-delà de l’effusion de joie qu’elle met en avant, la vidéo montre que le passage par une famille d’accueil est toujours un moment fort. Pour Molly, qui n’a pas oublié la bénévole qui lui a tendu la main au moment où elle en avait le plus besoin, son séjour a été déterminant, et a sans doute contribué à la chienne qu’elle est aujourd’hui.
Être famille d’accueil, c’est donc s’ouvrir la possibilité de changer la vie d’un animal.
