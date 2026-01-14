Jugé « défectueux » par son éleveur, ce Teckel aveugle prend une revanche éclatante dans sa piscine (vidéo)

Né avec une particularité génétique souvent mal comprise, ce Teckel aurait pu ne jamais avoir sa chance. Pourtant, son quotidien actuel est fait de jeux, de tendresse et de petits bonheurs simples. Une preuve émouvante que, même quand la vie commence avec des obstacles, tout peut changer grâce aux bonnes personnes.

Il a frôlé le pire très tôt dans sa vie, mais il connaît aujourd’hui le meilleur grâce à une famille bienveillante. L’histoire d’Ollie, un adorable Teckel, est particulièrement touchante et montre à quel point l’amour peut faire basculer des destins. Elle est relayée par Parade Pets .

Ollie est un chien double merle, ce qui signifie qu’il est né de 2 parents portant le gène merle. Ce dernier correspond à une mutation génétique qui dilue irrégulièrement la couleur de base du pelage, créant un motif marbré de zones claires et foncées.



@olliethedapple / TikTok

Il a vu le jour dans un élevage qui privilégie justement cette couleur de robe. Malheureusement, le fait d’être un chien double merle est souvent associé à des handicaps, en particulier en ce qui concerne la vue et l’audition. Bon nombre de chiots naissent, en effet, partiellement ou totalement sourds et/ou aveugles.

Ollie, lui, est atteint de cécité partielle. “A l’origine, il venait d’un éleveur qui comptait l’euthanasier parce qu’il était ‘aveugle’. Ils faisaient de l’élevage de teckels double merle, une lignée connue pour présenter de graves problèmes de santé, notamment la cécité et la surdité”, apprend-on ainsi dans une vidéo postée le 18 décembre sur le compte TikTok “@olliethedapple” qui lui est consacré.

Un examen vétérinaire réalisé récemment a révélé que le Teckel souffrait d’un glaucome sévère à l'œil droit, entre autres troubles oculaires. Il devra d’ailleurs très probablement se le faire retirer prochainement.

“Rien ne l’arrêtera”

Dans la vidéo en question, on peut voir que toutes ces difficultés n’affectent pas le moral d’Ollie, qui coule des jours heureux chez ses adoptants. Il se baigne joyeusement dans une piscine, s’amuse avec différents jouets et un ballon de basket, se détend sur le canapé et croque la vie à pleines dents.

Ce chien est clairement épanoui et entouré de gens qui l’aiment. "Heureusement, notre petit bonhomme est fort et rien ne l'arrêtera", disent-ils d’ailleurs de lui.

Voici la vidéo :

A lire aussi : Sauvé après 2 années de solitude, ce chien enfermé derrière une vitre de véranda découvre pour la première fois la vraie vie (vidéo)