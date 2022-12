"C'est douloureux" : l'indignation d'une femme aveugle refusée par 2 chauffeurs Uber à cause de son chien guide

Une habitante de Winnipeg, dans la province canadienne du Manitoba, a exprimé son indignation après avoir été refusée non pas par un, mais 2 chauffeurs Uber. Ces derniers ne voulaient pas accepter son chien guide d’aveugle à bord de leurs véhicules, rapportait CTV News.

Les faits ont eu lieu le dimanche 27 novembre. Non-voyante, Veronika Kanya dispose de plusieurs chiens guides, dont un Labrador Retriever à la robe noire. C’est ce dernier qui l’accompagnait ce jour-là, alors qu’elle avait fait appel au service Uber pour un déplacement.



CTV News

Un premier chauffeur est arrivé, mais constatant qu’elle était avec un canidé, il a refusé catégoriquement de la transporter. Dépitée, Veronika Kanya a trouvé un 2e conducteur, qui a eu la même attitude et argué, lui aussi, qu’admettre les animaux à bord de sa voiture allait à l’encontre de la politique d’Uber.

Chose que l’entreprise a tenu à démentir par la suite et qui, de toute façon, n’est pas valable lorsqu’il s’agit de chiens guides et de chiens d’assistance.

Heureusement, après avoir attendu une demi-heure devant chez elle, Veronika Kanya a fini par avoir un 3e conducteur qui, lui, a accepté de l’emmener avec son compagnon à 4 pattes.

« Une opportunité de changement »

« J’aime tous mes chiens guides. C’est douloureux, très frustrant quand on me refuse un service à cause d’eux », a-t-elle confié après l’incident. Aveugle depuis plus de 20 ans, elle a dit avoir déjà essuyé des refus par le passé, mais jamais 2 fois de suite. « C’est un sentiment horrible », a-t-elle ajouté.

A lire aussi : Un chiot malade et terrifié se fait abandonner devant un refuge, en plein milieu de la nuit

Dans un mail transmis à CTV News, Uber a présenté ses excuses à Veronika Kanya et annoncé qu’une « équipe spéciale » enquêtait sur cette affaire.

« Je vais considérer cela comme une opportunité de changement. Une opportunité de sensibilisation et d'éducation », a conclu, pour sa part, l’intéressée.