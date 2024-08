Un chiot laissé seul saccage la cuisine, son histoire rappelle l’importance d’apprendre à son animal à gérer la solitude (vidéo)

Pour les propriétaires de chiens, l’apprentissage de la solitude est une étape importante. Ceux-ci peuvent être amenés à s’absenter un jour ou l’autre et laisser leur animal seul à la maison, alors il vaut mieux l’habituer dès son plus jeune âge. Dora pensait que son chiot Rolo était prêt à passer quelques heures sans lui, mais la réaction du canidé lui a prouvé le contraire…

Dora, une utilisatrice de TikTok originaire du Royaume-Uni, n’oubliera certainement jamais le jour où elle a laissé son jeune Berger Allemand seul à la maison. Ce dernier, nommé Rolo, a saccagé la cuisine du sol jusqu’au plafond, laissant une belle surprise à sa maîtresse quand celle-ci est rentrée à la maison.

Dora a passé du temps avec son chiot pour l’éduquer et lui apprendre à devenir un grand chien bien dans ses pattes. Mais parmi ses apprentissages, l’un d’eux lui a particulièrement déplu. Il s’agissait de celui de la solitude. Jusqu’à présent, sa maîtresse avait fait en sorte qu’il ne reste pas seul trop longtemps. Toutefois, il fallait qu’elle l’habitue progressivement à être sans elle, car elle devait reprendre le travail.

Une préparation essentielle

Le jour J, Rolo devait rester seul pendant 5 heures, puis le père de sa propriétaire comptait s'en occuper dans l’après-midi avant le retour de Dora. Confiante, cette dernière a promené son chien dans un champ avant de partir pour qu’il se défoule, lui a préparé sa nourriture et ses jouets, puis l’a laissé dans la cuisine. Elle savait qu’il serait difficile pour lui de rester seul, mais c’était une étape nécessaire. Elle était toutefois loin de se douter de ce qu’il allait faire en son absence.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le canidé a très mal accepté sa solitude. Il a commencé à détruire tout ce qui lui passait sous la dent et a finalement retourné la cuisine tout entière. C’est le père de Dora qui a découvert son œuvre vers 14 heures, lorsqu’il est venu lui rendre visite.

#caine #germanshepard #puppies #fyp ? Funny - Gold-Tiger @dorathexplora02 Some of yous in the comments are incredibly rude, it’s honestly embarrassing reading some of these comments. So im going to adress some points below because i cant reply to over 1k comments 1. my dog isnt poor because he gets left on his own, leaving him alone now at this age will help him when hes older when hes on his own as he will be used to it 2. he isnt left for 5 hours regularly, on days i work we see him at lunch for a walk and play. then on days my dad is free he takes Rolo. Like everything theres exceptions to this like having an appointment at lunch or my dad running late 4. he is well trained and well socialised. he goes off lead, comes back when hes called, sits lays down ect and is unreactive in busy situations 5. we are working on poty training him, he goes toilet outside on que however he has massive wees and cant hold it in over night yet so we still have to put a puppy pad down 6. people that work can have dogs along as suitable arrangements are made eg having a dog walker come in or family 7. everyone learns from their mistakes, you have to fail to succeed 8. We have a dog trainer who is helping us teach Rolo to become an assitance dog for me 9. I asked for advice on what others do with their dogs when they leave so thank you for the people that helped the others that hated thank you for blowing my video up! #abcxyz

Il a envoyé des photos à sa fille pour la préparer à ce qu’elle allait voir en rentrant : « Il m'a envoyé une photo de la cuisine avec le lino déchiré, le bois et le béton recouvrant les tuyaux tous rongés, ainsi qu'un peu du bois entourant les tuyaux [...] Il a également complètement déchiqueté son tapis pour chiot, a sauté et mâchouillé l'éponge à vaisselle » déclarait-elle à Newsweek.

Par chance, Dora a pu remplacer le sol aisément et a remis la pièce en ordre assez rapidement. Elle a fait plusieurs tests avec Rolo pour l’aider à se sentir bien chez elle quand elle n’est pas là et a fini par trouver la solution, même s’il a encore besoin de temps : « J'ai commencé à le mettre dans la salle de bain [...] Il a plein de jouets avec de la nourriture à l'intérieur, quelques-uns de mes t-shirts, et je laisse la musique allumée quand nous partons. Ça marche bien jusqu'à présent » affirmait-elle.

Elle a ajouté qu’elle conserverait précieusement la vidéo du carnage de Rolo pour se remémorer ses bêtises de chiots lorsqu’il aura grandi.