Un chien parcourt plusieurs kilomètres pendant une semaine pour retrouver sa soeur recueillie par un refuge (vidéo)

L’amour et l’amitié sont souvent des sentiments plus forts que tout ce que l’on peut imaginer. Deux chiens récemment abandonnés dans le Michigan en ont apporté la preuve parfaite. Brutalement séparé de sa “soeur”, le jeune Barney a tout mis en œuvre pour rejoindre cette dernière, quitte à parcourir plusieurs kilomètres !

Lâchement abandonnés dans le comté de Macomb, Barney et Nutmeg ont erré pendant quelques jours avant d’être repérés par des bénévoles d’une association locale. Malheureusement, seule la petite femelle a pu être capturée et transférée en toute sécurité au refuge de la KG Foundation. Barney quant à lui, a réussi à fuir… Séparés l’un de l’autre, les 2 chiens se sont retrouvés totalement perdus. Nutmeg a notamment commencé à dépérir à vue d'œil. Dans un entretien accordé au média Newsweek, Jordan Covington, bénévole au sein du refuge, est revenu sur l’accueil compliqué de cette louloute. “Elle était allongée dans un coin de son chenil, sans bouger. Elle levait à peine la tête… Tout son corps tressaillait quand on la touchait, et elle faisait pipi ou caca quand on devait la manipuler. C'était déchirant”, a-t-il déclaré.

Des retrouvailles fortes en émotions

De son côté, Barney a déjoué toutes les tentatives de capture pendant une semaine. Bien décidé à retrouver sa sœur, il a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre le refuge de la KG Foundation. Sur place, il a enfin pu être capturé et les retrouvailles avec Nutmeg ont finalement eu lieu. Mais dans un premier temps, la jeune chienne n’a pas reconnu son frère… “Quand elle a revu Barney pour la première fois, elle a eu peur et elle a fait caca partout. Elle a d'abord grogné, mais dès qu'elle a réalisé que c'était lui, elle s'est transformée en un tout autre chien. Elle marchait autour de lui, le léchait, remuait la queue et a même attrapé un sac de friandises sur la table. C'était la première fois que l'un d'entre nous la voyait faire de vraies choses de chien”, a expliqué Jordan Covington.

“Ils sont liés”

À nouveau réunis, les toutous ont retrouvé leur joie de vivre et la force de se battre contre leurs problèmes de santé. Après examen vétérinaire, il s’est en effet avéré que Barney souffrait d’une dirofilariose (maladie parasitaire liée à la présence de vers à l'intérieur du cœur). Nutmeg quant à elle, a passé une radiographie qui a révélé qu’elle avait des billes d’Airsoft dans le corps… En attendant leur réhabilitation, les bénévoles tentent de leur trouver une famille, qui sera capable de prendre soin d’eux et de les adopter de préférence ensemble. “Ils sont définitivement liés et ils hurlent s'ils ne peuvent pas se voir. (...) Nous savons que les placer ne sera pas facile... Mais cela en vaudra la peine. L'amour qu'ils ont à donner est tellement inconditionnel et pur", a conclu Jordan.

