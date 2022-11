L’amour inconditionnel entre ce chien et ce chat a ému des millions d’internautes (vidéo)

Meadow et Twig viennent contredire la fameuse expression : s’entendre comme chien et chat. Leur affection l’un pour l’autre est si forte qu’elle a touché le coeur de millions d’utilisateurs de TikTok il y a quelque temps. Focus sur cet amour hors du commun.

C’est aux États-Unis, et plus exactement dans la ville de Buffalo, que vivent Meadow et Twig. Le premier est un croisé Berger Allemand / Coonhound de 3 ans, tandis que le second est un félin gris aux airs de Bleu Russe. Newsweek revient sur le lien exceptionnel qui unit les 2 boules de poils.

LeeAnn Babirad en est l’heureuse propriétaire, et elle est chaque jour la témoin des marques d’affection que ses animaux ont l’un envers l’autre. La femme vit en compagnie d’un autre chiot du nom d’Ivy, mais c’est bel et bien la fusion entre Meadow et Twig qui l’a fait connaître sur les réseaux sociaux.

« Les meilleurs amis du monde »

Elle a récemment publié une vidéo sur TikTok qui a été vue par plus de 7 millions d’internautes. On peut y apercevoir les 2 boules de poils l’une contre l’autre dans le canapé de leur maîtresse. On y apprend également que Twig est arrivé dans la vie de Meadow suite au décès d’un autre chien du foyer, Willow.

L’instant filmé dégage tellement de douceur qu’il est une source d’inspiration pour bon nombre d’entre nous. La manière dont Twig se blottit contre le corps touffu de Meadow prouve tout l’amour qu’il ressent pour lui.

« Si seulement nous pouvions nous aimer comme ils le font » a déclaré leur maîtresse. Certains commentateurs se sont même demandé s’ils étaient un couple dans une vie antérieure !

Les aventures de nos 2 âmes sœurs ne s’arrêtent heureusement pas là. Elles continuent à partager, chaque jour, des moments de jeu et de tendresse, et vivent la vie dont elles ont toujours rêvé !