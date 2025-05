Une femme met à l’honneur son chien de refuge, dont l’apparence ne laisse personne indifférent

Maybell était à la recherche d’un animal de compagnie depuis dès mois. Un jour, un peu par hasard, elle est tombée sur la photo d’une boule de poils bien singulière et a décidé de l’adopter. Depuis, Spud fait partie de sa vie, mais aussi de celles de milliers d’autres personnes, car c’est une petite star des réseaux sociaux !

Spud est un chien à l’apparence physique pour le moins originale ! Sa maîtresse, Maybell Eequy, le compare fréquemment à des créatures issues de la mythologie ou de légendes. Bien sûr, tous les petits surnoms qu’elle lui donne sont affectueux, car elle l’aime inconditionnellement, et ce, bien au-delà de son physique !

Spud n’est d’ailleurs pas arrivé dans la vie de sa maîtresse par hasard. Sur Instagram, cette dernière a raconté qu’elle était à la recherche d’un animal de compagnie depuis un petit moment déjà. Elle souhaitait réaliser une adoption et scrutait les annonces sur les sites des refuges.

Un toutou spécial

Une fois, tandis qu’elle avait sorti son téléphone pour une tout autre raison, elle est tombée sur la photo du quadrupède et a décidé de lui rendre visite. Elle avait déjà été charmée par le minois unique du toutou et sa décision de l’adopter s’est concrétisée quelque temps plus tard. Spud a rejoint sa maison, emmenant avec lui son lot de bizarreries !

En effet, Maybell, plaisante souvent sur le fait que le tempérament de son chien soit en adéquation avec son physique. Spud a un caractère bien trempé et électrique, tout comme son pelage hérissé ! Cela ne l’empêche pas d’être le chien idéal pour sa maîtresse, qui lui a même créé un compte dédié sur les réseaux sociaux.

Aucun doute, la singularité de Spud plaît aux internautes ! Il est suivi par plus de 68 mille personnes et fait beaucoup réagir les utilisateurs de la plateforme lorsque sa propriétaire partage une publication. Ils sont souvent amusés par ses vidéos, mais aussi attendris par la boule de poils à l’excentricité attachante.