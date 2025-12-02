Après avoir connu la rue puis la vie en famille d’accueil avec ses 15 chiots, cette chienne découvre enfin le bonheur d’être aimée et protégée

Baby venait à peine de donner naissance à 15 chiots en pleine nature lorsqu’une belle âme a croisé son chemin. Acceptant de faire confiance à cette dernière, la chienne a décidé de mettre son destin entre ses mains et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a eu le bon instinct…

Pam vit à Albertville en Alabama (États-Unis) et est une grande amoureuse des animaux. Un jour, alors qu’elle se baladait non loin de chez elle, elle a fait la rencontre d’une magnifique chienne errante qu’elle a baptisée Baby. En voyant les mamelles proéminentes de la louloute, Pam a immédiatement compris qu’elle allaitait et que des chiots étaient donc très probablement dans les environs. Cependant, elle n’a jamais réussi à les localiser… Mais à force de patience et de bienveillance, elle a fini par mettre Baby assez en confiance pour que celle-ci lui apporte ses petits d’elle-même. “Elle est sortie des bois avec un chiot dans la bouche et a suivi Pam dans son jardin clôturé”, précisait à l’époque un porte-parole du Second Chance Shelter .

© 2nd Chance Shelter / Facebook

Un coup de pouce du destin

Comme le rapporte Yahoo News , tout de suite après avoir emmené son premier chiot à Pam, Baby s’est empressée de lui confier les 14 autres boules de poils ! Surprise et attendrie, l’américaine a pris tout ce petit monde sous son aile sans se poser la moindre question. Après les avoir soignés, nourris et sevrés, elle a tout mis en œuvre pour leur trouver une famille à chacun. Malheureusement, Baby quant à elle, a mis plus de temps à trouver chaussure à sa patte. Dans le même temps, les vétérinaires ont découvert qu’elle était atteinte d’un ver de cœur et l’ont mise sous traitement. Pendant sa convalescence, elle a rejoint la maison d'accueil de Don et Patti Uhlir afin d’être mise à l’écart, au calme. Sans crier gare, ses parents d’accueil ont succombé à son charme et ont décidé de l’adopter…

“Ils sont tombés amoureux d'elle”

“Don et Patti ont proposé de l'accueillir pendant qu'elle suivait son traitement puis ils sont tombés amoureux d'elle. Don ne voulait pas qu'elle parte. Alors, ils l'ont officiellement adoptée”, expliquait alors le refuge sur sa page Facebook .

Au lieu d’être ainsi accueillie temporairement, Baby a finalement trouvé sa famille pour la vie. Depuis, elle est la plus heureuse des louloutes et n’aura plus jamais à connaître l’enfer de la rue !