« Totalement asocial et sauvage », un chiot sauvé d’une maison insalubre apprend à se comporter comme un chien pour connaître enfin le bonheur

Pour les sauveteurs d’un refuge animalier de l'Ohio (États-Unis), le sauvetage de Danish était l'un des cas les plus déchirants qu'ils aient jamais traités. Découvert dans une maison abandonnée, le chiot craintif n’avait jamais appris à se comporter comme un chien et ne comprenait pas l'affection humaine. Avec un brin de patience et beaucoup d’amour, ils l’aident aujourd’hui à combler cette lacune et l’accompagne vers un nouveau départ bien mérité.

Certains sauvetages sont particulièrement marquants pour les sauveteurs, et celui de Danish en fait partie. Il faut dire que ce jeune chiot d’un an est arrivé à la Société protectrice des animaux du comté de Richland (Ohio, États-Unis) après avoir été découvert en octobre 2025 dans des conditions vraiment déchirantes.

Un sauvetage bouleversant

Ce jeune toutou avait été retrouvé avec 4 autres chiens, dans une maison abandonnée jonchée d'excréments et sans nourriture. Même si en dépit de ces conditions difficiles, les 5 boules de poils étaient étonnamment en bonne santé, le petit Danish avait besoin de soins particuliers. Il a ainsi dû subir 2 interventions pour corriger une malformation de ses paupières et a reçu tous les soins vétérinaires habituels, comme les vaccins, la stérilisation et le traitement antipuces.

Il souffrait également de blessures émotionnelles, moins visibles mais tout aussi douloureuses.

« Son état physique était étonnamment bon, mais mentalement, il était dans un état lamentable », a déclaré un représentant du refuge à Newsweek. « Il était totalement asocial et sauvage quand nous l'avons trouvé. »

© The Humane Society of Richland County / Facebook

Les bénévoles l’ont alors entouré d’amour et l’ont soutenu durant toute sa convalescence.

L’espoir d’un nouveau départ

Au refuge, Danish est longtemps apparu comme un chiot « sauvage », plus méfiant qu’agressif. Le pauvre petit bonhomme était incapable de comprendre les codes habituels des chiens ou de faire confiance aux humains. Il sursautait au moindre mouvement et évitait toutes les tentatives de ses anges gardiens pour le rassurer.

© The Humane Society of Richland County / Facebook

Estimant qu’il s’épanouirait davantage dans un cadre familial, l’équipe a alors décidé de le placer en famille d’accueil.

Après environ 2 mois, Danish a commencé à faire de beaux progrès : grâce à la présence de son frère canin, qui lui a appris à se comporter comme un chien, il a peu à peu gagné en confiance.

© The Humane Society of Richland County / Facebook

Même si Danish a enfin trouvé un équilibre, sa nouvelle maison n’est que temporaire, c’est pourquoi le refuge a récemment lancé un appel pour lui trouver la famille idéale.

« Nous allons être extrêmement sélectifs quant à la personne avec qui ce garçon si spécial finira par se mettre en couple, car oui, il est parfait, mais plus que cela, il est vraiment, vraiment spécial et il mérite une vie bien meilleure que celle qu'il a connue à ses débuts. », a-t-il écrit sur Facebook.

© The Humane Society of Richland County / Facebook

Pour l’instant, aucune demande d’adoption sérieuse n’a encore été reçue, mais il ne fait aucun doute que ce gentil toutou meurtri trouvera bientôt un foyer rempli d’amour. C’est tout ce qu’on lui souhaite !