Ce chiot Teckel apprend tout au contact de sa grande soeur, y compris à demander à sortir (vidéo)

Sur TikTok, une Teckel miniature fait fondre les internautes avec son quotidien plein de malice. Récemment, son univers a pris une tournure inattendue avec l’arrivée d’une petite boule de poils qui ne la quitte déjà plus et qui ne rate rien de l’enseignement qu’elle lui prodigue.

Le compte TikTok “@raviolialladoxie” est consacré à une adorable chienne Teckel miniature âgée d’un peu plus d’un an et répondant au nom de Ravioli. Les aventures de cette dernière y sont suivies par près de 6 000 followers.

Depuis quelque temps, Ravioli en partage la vedette à une petite congénère de la même race, qui fait désormais partie de la famille.

Depuis l’arrivée de sa cadette, la chienne prend son rôle de grande soeur très au sérieux. Elle lui enseigne les bases de la vie canine et partage avec elle toutes sortes de petites astuces. Elle lui a notamment appris à gratter la porte pour faire savoir à ses humains qu’elle a envie de sortir. Ravioli lui en a même offert la démonstration.

On peut voir le duo à l’oeuvre dans une vidéo à la fois drôle et attendrissante, mise en ligne le 22 janvier 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant des dizaines de milliers de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

Comme le montrent ces images, Ravioli et sa petite soeur sont clairement très complices. Elles le sont quasiment depuis leur rencontre, même si l’aînée pouvait paraître quelque peu perplexe lors des présentations, que l’on peut découvrir dans une autre vidéo (ci-dessous) postée le 14 janvier.

Un duo inséparable

Aujourd’hui, les 2 Teckels sont complètement inséparables. La plus jeune, dont le nom n’a pas encore été révélé, est venue compléter la joyeuse meute dont le 3e membre est un magnifique Golden Retriever.

A lire aussi : Moquée parce qu’elle promenait son chien en poussette, cette femme traînait en réalité une lourde histoire (vidéo)



@raviolialladoxie / TikTok

En quelques semaines à peine, l’équilibre de la maison s’est réinventé autour de ce nouveau duo. Entre le sérieux appliqué de Ravioli et l’enthousiasme encore maladroit de sa petite sœur, chaque interaction révèle une relation déjà bien installée, faite d’observation, d’imitation et de tendresse. Une dynamique spontanée qui promet encore de nombreuses scènes savoureuses à suivre.