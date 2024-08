Considérée comme l’un des chiens les plus laids de son pays, Peggy brille sous les projecteurs après avoir décroché un rôle important au cinéma (vidéo)

Nommée « chien le plus laid de Grande-Bretagne » en 2023, la petite Peggy part désormais à la conquête d’Hollywood. Cette croisée Carlin / Chien chinois à crête a en effet été choisie pour jouer dans le dernier film de Ryan Reynolds, « Deadpool et Wolverine ». Une performance impressionnante qui a ravi les spectateurs.

Rien ne prédestinait Peggy à devenir une star du box-office, pourtant elle se retrouve aujourd’hui sous les feux de la rampe après avoir décroché un rôle à Hollywood.

Cette petite chienne Pugese (un croisement entre un Carlin et un Chien chinois à crête) a été adoptée il y a cinq ans par la famille Middleton de Leven dans l'East Yorkshire (Grande-Bretagne). Elle était à l’époque la « plus petite de sa portée et la dernière à être choisie en raison de son apparence ». Il faut dire que cette petite chienne presque chauve, au nez retroussé et à la longue langue qui sort du coin de sa bouche a un look atypique. C’est justement cette drôle d'apparence qui fait le charme de Peggy et qui lui a permis de devenir une star.

Un destin de star

Le parcours de Peggy vers les étoiles débute en 2023 lorsque la chienne a remporté un concours du « chien le plus laid de Grande-Bretagne ». C’est en effet en gagnant ce titre qu’elle a attiré l’attention de Ryan Reynolds. L’acteur/producteur cherchait justement l’interprète de « Dogpool », le compagnon à 4 pattes de son personnage, Wade Wilson, dans son dernier film « Deadpool et Wolverine ».

Comme le rapporte le Daily Star, bien que Peggy n'ait eu aucune expérience dans le monde du spectacle auparavant, elle a obtenu le rôle et elle s'est avérée être une talentueuse actrice sur le plateau.

Grâce à Jules Tottman, la dresseuse d'animaux en chef du film, la petite chienne a ainsi appris avec plaisir à courir de manière fiable du point A au point B, à sauter dans les bras de Ryan Reynolds et à beaucoup lui lécher le visage. Une scène amusante qui a un peu dégouté Hugh Jackman, l’autre star du film.

Des spectateurs sous le charme

Dans le film qui continue de dominer le box-office américain plus d'une semaine après sa sortie, le jeu d’actrice de la chienne a fait sensation. Sous une publication Reddit de WeRateDogs partageant des photos de Peggy, de nombreux commentaires ont notamment salué sa performance.

« Félicitations à Peggy pour avoir été la star principale du film qui a connu le week-end d'ouverture le plus réussi de l'année », s'est enthousiasmé un internaute. « Je viens de regarder Deadpool et Wolverine et c'est une star absolue ! », a complimenté une autre personne.

A lire aussi : "Il était prêt, pas moi" : un animateur TV fond en larmes en rendant hommage à son chien à 3 pattes décédé la veille

D'autres spectateurs ont quant à eux été surpris, car ils pensaient que l’apparence de Dogpool avait été travaillé numériquement. « Attendez, c'était un vrai chien ?! », s'est exclamé un commentateur. « Je suis choqué. J'ai littéralement passé la moitié du film à me demander comment ils ont réussi à faire en sorte que la langue ressemble à ça. », s’est étonné un autre.

Une chose est sûre : Peggy est une star unique en son genre qui ne laisse personne indifférent !