Une chienne au look unique en raison de ses pattes jaunes cherche sa nouvelle maison pour toujours

© RSPCA

Personne ne sait pourquoi les pattes de Marigold présentent une surprenante coloration jaune, mais ce qui est certain, c’est que cette chienne de refuge mérite largement d’avoir une famille bien à elle. Douce et attachante, elle apprend à vaincre sa timidité en attendant un nouveau départ dans sa vie.

Là où elle va, Marigold ne passe jamais inaperçue. Ce qui attire l’attention, ce sont ses « chaussettes » jaunes, comme le raconte Metro.

Cette croisée Lévrier de 3 ans a, en effet, le bas des 4 pattes teinté de jaune pour une raison que tout le monde ignore, y compris l’équipe de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de Bath dans le comté du Somerset, où la chienne est arrivée après une vie d’errance.



RSPCA

Rachel Jones, directrice du refuge situé dans le Sud-ouest de l’Angleterre, évoque différentes pistes pour expliquer la spécificité de la chienne. D’après elle, cela pourrait être « à cause de pesticides ou de colorants après avoir traversé les champs cultivés », ou dû « à un spray d'iode pour les pieds endoloris. Je suppose que nous ne saurons jamais ». Elle précise toutefois que la teinte commence à disparaître et que les pattes de Marigold finiront par retrouver leur blanc originel.

Une âme douce et sensible

La chienne est décrite comme douce, mais extrêmement sensible. L’idéal pour elle serait qu’on lui trouve un foyer calme, avec des maîtres patients et compréhensifs. « Comme Marigold était errante, nous n’en savons que très peu sur elle, poursuit Rachel Jones. Nous ne pensons pas qu'elle ait vécu dans une maison auparavant. Elle aura donc besoin de propriétaires disposés à lui laisser le temps de s'acclimater » à son nouvel environnement.



RSPCA

Elle se montre réservée lorsqu’elle rencontre de nouveaux individus, mais une fois qu’elle comprend qu’elle peut leur faire confiance, Marigold devient avide d’attention.

L’adorable chienne aux pattes jaunes attend sagement au refuge que l’on vienne lui tendre la main…