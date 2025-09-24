Une femme inculpée pour avoir fait voter son chien à sa place lors de 2 élections

Aux États-Unis, une femme qui n’avait pas l’autorisation de voter a cherché comment faire entendre sa voix lors de plusieurs élections. Aussi invraisemblable soit-il, elle s’est cachée derrière l’identité de son chien lorsqu’elle s’est enregistrée sur les listes électorales et sa technique a fonctionné au moins une fois.

Laura Lee Yourex, une Californienne de 62 ans, a récemment été inculpée pour « parjure, présentation d'un document faux ou falsifié à déposer, vote alors qu'elle n'a pas le droit de voter et inscription d'une personne inexistante pour voter », listait Newsweek . À plusieurs reprises, la femme a emprunté le prénom de son chien, Maya Jean, et a voté en son nom.

Pour rappel, aux États-Unis, la vérification de la pièce d’identité n’est pas obligatoire lors des élections d’État. Il est donc tout à fait possible de s’inscrire sur les listes électorales en renseignant de fausses informations, comme l’a fait Laura Lee Yourex, mais la sentence est très lourde en cas de contrôle. En effet, cet acte est qualifié de crime par la justice.

© Laura Lee Yourex

Des preuves sur les réseaux sociaux

Laura Lee Yourex a utilisé son chien pour 2 élections, soit celle du rappel du gouverneur en 2021, et l'élection primaire de 2022. Pour procéder sans se faire prendre, elle a utilisé le vote par correspondance, aujourd’hui largement critiqué par le Président Donald Trump. Elle a alors inscrit son chien sous le nom « Maya Jean Yourex » et a déposé ses votes sous ce pseudonyme. Le vote de 2022 a été bloqué à cause de soupçons, tandis que celui de l’année précédente a été comptabilisé pour les élections.

Lorsque l’affaire a éclaté, les enquêteurs ont découvert que Laura Lee Yourex avait publié des photos de son canidé sur les réseaux sociaux à la suite d’autres élections. L’animal portait un autocollant « J'ai voté » et était assis à côté d’un bulletin de vote.

Le chien est aujourd’hui décédé, mais il se pourrait que la sexagénaire ait continué de le faire voter : « Maya reçoit toujours son bulletin de vote », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Pour les enquêteurs, les preuves contre l’Américaine sont nombreuses et il se pourrait qu’elle soit condamnée à l’issue du procès : « Des preuves suffisantes ont été découvertes pour porter des accusations criminelles contre Yourex, qui a illégalement enregistré son chien pour voter », informer le préfet du comté d’Orange dans un communiqué de presse.