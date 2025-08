"Je les sauvais de la rue", cette femme garde 79 chiens chez elle mais la justice ne croit pas à sa version et lui intente un procès

À Singapour, les lois sur la détention d’animaux de compagnie sont très strictes. Les foyers ont le droit de détenir 3 chiens maximum, sauf dérogation. L’année dernière, les autorités ont découvert qu’une femme vivait avec 79 chiens chez elle. Une enquête a été ouverte et la propriétaire a été inculpée au cours du mois de juillet 2025.

Une femme originaire de Singapour, en Asie, a gardé pendant des mois 79 chiens sur sa propriété, tandis que la loi en vigueur dans le pays n’en autorise que 3 par foyer. Si l’association qui s’est occupée de leur sauvetage, Voices For Animals, est restée discrète quant à leur état de santé, elle a néanmoins laissé paraître qu’ils manquaient de soins. Un procès aura bientôt lieu.

Selon la propriétaire des animaux, ces derniers étaient issus de sauvetages qu’elle réalisait elle-même. Sur les réseaux sociaux, elle a assuré qu’ils n’avaient jamais manqué de rien et qu’elle parvenait généralement à leur trouver une maison aimante après les avoir réhabilités.

Voices For Animals / Facebook

Des conditions non respectées

Les membres de Voices For Animals ont brièvement contesté sa version, assurant que certains chiens manquaient de soins élémentaires, tels que l’entretien de leur pelage ou la coupe de leurs griffes. Quoi qu’il en soit, une enquête avait été ouverte, car un autre problème s’ajoutait à celui-ci : la loi en vigueur.

En détenant 79 chiens chez elle, la femme enfreignait nettement la règle des 3 chiens par logement. Elle ne s’est pas déclarée comme étant une éleveuse, ou encore un refuge, et n’a donc obtenu aucune dérogation ni licence qui pouvait l’autoriser à vivre avec un tel nombre d’animaux. La présence des canidés chez elle était donc totalement illégale, en plus de les détenir dans des conditions douteuses.

Must Share News a souligné que l’accusée avait tenté de déplacer les chiens sur une autre propriété, sans accord une fois de plus, ce qui constitue un autre élément contre elle. En somme, 82 chefs d’accusation ont été retenus et la femme devra comparaître au tribunal dans les prochains mois pour son procès. Elle risque plusieurs peines d’amende.

Les chiens, quant à eux, ont été placés entre les bonnes mains de l'association Voices For Animals et un bon nombre d’entre eux a pu être relogé.