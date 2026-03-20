Abandonnée gestante, cette chienne croisée Border Collie donne naissance à 7 chiots avant d'être enfin adoptée

Abandonnée puis recueillie alors qu'elle était enceinte, Bella a finalement trouvé une famille aimante après avoir donné naissance à 7 chiots, tous adoptés eux aussi. Un dénouement heureux célébré comme il se doit lors de la fête des Mères, pour cette chienne au parcours hors du commun.

Au Royaume-Uni, la fête des Mères est célébrée non pas le dernier dimanche de mai comme en France, mais le 4e dimanche de Carême. Cette année, c'est une maman tout à fait spéciale qui a été fêtée le 15 mars ; elle s'appelle Bella et est une chienne.

Croisée Border Collie, elle s'est comportée en véritable battante en surmontant tous les défis s'étant présentés à elle.



Dogs Trust Shoreham

Elle a été recueillie par l'équipe de Dogs Trust Shoreham, refuge situé à Shoreham-by-Sea, dans le Sussex de l'Ouest (sud de l'Angleterre). Son ancienne famille venait de se séparer d'elle à cause d'un « changement de situation », d'après la BBC . Fin 2025, les bénévoles ont remarqué un profond changement dans son attitude, ce qui leur a permis de découvrir qu'elle était gestante et qu'elle allait bientôt mettre bas.

Bella a accouché le 1er janvier 2026, mettant au monde 7 adorables chiots en parfaite santé. Les bébés ont été appelés Ano, Asher, Bubbles, Fizz, Novo, Pop et Sylvester.

Décrite comme une mère « dévouée », elle s'est occupée de ses petits à la perfection. Lorsque ces derniers ont atteint l'âge de voler de leurs propres ailes, ils ont tous été adoptés rapidement par des familles aimantes.



Dogs Trust Shoreham

« Absolument ravis que Bella ait maintenant trouvé une merveilleuse famille »

Bella l'a été à son tour le 18 février. Elle profite, depuis, de sa nouvelle vie dans l'amour et la sécurité d'un foyer chaleureux.

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« Elle a fait un travail formidable en élevant ses chiots, et c'est un vrai bonheur de voir chacun d'eux rejoindre son propre foyer », a déclaré Kirsty Hayward, responsable du centre de placement de Dogs Trust Shoreham.

« Nous sommes absolument ravis que Bella ait maintenant trouvé une merveilleuse famille elle aussi. C’est le dénouement parfait pour une chienne aussi spéciale en cette fête des Mères », conclut Kirsty Hayward.