Un Samoyède sent pour la première fois le coup de pied du bébé dans le ventre de sa maîtresse (vidéo)

Accueillir un nouveau-né est toujours un grand moment, et on se demande souvent comment le chien de la famille peut le vivre. Est-ce qu’il comprend ce qui se passe ? Avec Felix, un adorable Samoyède déjà bien connu sur Internet, on a l’impression que oui. Dans une vidéo pleine de douceur, on le voit poser sa tête sur le ventre de sa maîtresse enceinte et réagir pour la première fois au petit coup de pied de sa future petite sœur. Un instant simple, mais vraiment très touchant.

À 9 ans, Felix a toujours été un « enfant unique », partageant une vie riche d’aventures avec ses parents, notamment lors de leurs voyages ensemble à travers 37 pays. Habitué à être au centre de leur attention, ce gentil Samoyède s’apprête pourtant à voir son quotidien évoluer avec l’arrivée d’une petite sœur humaine. Un rôle de grand frère qu’il semble déjà prêt à endosser, comme en témoigne une tendre vidéo Instagram récemment relayée par Dog Time.

Une réaction attendrissante

La scène se déroule dans le calme d’un salon. Allongée sur le canapé, la maîtresse de Felix, enceinte, caresse doucement la tête duveteuse du toutou qui repose paisiblement sur son ventre. Tout semble tranquille jusqu’à ce que quelque chose change.

© @wanderlust_samoyed / Instagram

D’un coup, les yeux encore ensommeillés de Felix s’ouvrent grand et ses oreilles se dressent, comme s’il venait de sentir quelque chose d’inattendu. Il ne bouge pourtant pas, restant attentif, les yeux fixés sur sa maîtresse.

Puis, lorsqu’elle retire sa main de sa tête, Felix affiche un sourire étonnamment expressif, à la fois doux et émerveillé. À cet instant précis, tout laisse penser qu’il a compris : ce petit mouvement qu’il vient de sentir, c’est celui de sa future petite sœur qui lui adresse déjà un premier bonjour.

Une vidéo très touchante

Ce n’est pas étonnant de voir Felix aussi heureux, lui qui tient une place si importante dans sa famille. Bien plus qu’un simple compagnon, ce petit Samoyède a toujours été impliqué dans les grands moments de la vie de ses maîtres, allant même jusqu’à être porteur d’alliances lors de leur mariage. Il a même participé au choix du prénom du bébé : Frida !

© @wanderlust_samoyed / Instagram

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Récoltant plus de 41 000 mentions « j’aime », la vidéo de cette scène n’a pas tardé à émouvoir des milliers de personnes. Beaucoup ont évoqué un moment profondément touchant, certains allant jusqu’à dire qu’ils ont « ressenti » le sourire si particulier de Felix.

« Un tendre moment pour se souvenir que Bébé Frida est de plus en plus active », indique la légende. Une chose est sûre, son grand frère doit également être impatient de la rencontrer !

© @wanderlust_samoyed / Instagram