Bobby, le chat qui s'est curieusement retrouvé sur la liste des candidats aux élections législatives en Allemagne

Il s’appelle Bobby et, à la faveur d’un malentendu, ce chat s’est retrouvé parmi les candidats aux élections législatives allemandes. Une histoire rocambolesque qui vaut à l’animal et à son maître une certaine notoriété. Au-delà de ce quiproquo, l’homme espère surtout retrouver son ami à 4 pattes qui a fugué.

Le 26 septembre prochain auront lieu les élections fédérales allemandes de 2021. Il s’agira pour les votants de renouveler les membres de l’assemblée parlementaire, le Bundestag, pour aboutir à l’élection d’un(e) nouveau(elle) chancelier(ère) qui succédera à Angela Merkel. En poste depuis 2005, la native de Hambourg cédera-t-elle sa place à un… chat ?

Un félin figure, en effet, sur les bulletins de vote de la circonscription de Dahme-Spreewald, dans le Land du Brandebourg, entre Berlin et Cottbus. Il répond au nom de Bobby et est âgé de 2 ans, rapporte Ouest France.

Ce chat à la robe tabby ne s’intéresse pas vraiment au scrutin, mais son maître, si. Michael Gabler est même candidat sans étiquette et espère ainsi accéder à un mandat de député au parlement allemand. En effectuant les démarches dans ce but, il avait mentionné le nom de son chat par erreur.

Les personnes souhaitant déposer leur candidature devaient, en effet, fournir un « identifiant ». Michael Gabler pensait qu’il s’agissait d’un mot de passe et a donc indiqué « Bobby ». Le chat s’est ainsi retrouvé seulement sur le site officiel de la circonscription et les bulletins de vote qui ont ensuite été imprimés et envoyés. Bobby ne peut donc plus en être retiré.

Bobby en fugue depuis une quinzaine de jours

Si cette petite confusion a de quoi amuser, Michael Gabler, lui, n’a pas vraiment le cœur à sourire, puisque son Bobby est introuvable depuis 2 semaines. L’homme explique que son chat a l’habitude de s’éclipser, mais jamais aussi longtemps.

Espérons que la notoriété du candidat aux législatives malgré lui facilitera son retour sain et sauf auprès de sa famille.