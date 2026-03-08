2 ans après avoir perdu son maître, ce chien attend encore à la ferme mais se décide enfin à rejoindre sa nouvelle maison

Après 2 ans passés à attendre son maître décédé, Jimmy, un croisé Berger Allemand, a enfin rejoint la famille de son défunt humain, à 2 km de la ferme sur laquelle il veillait. Aujourd’hui soigné et entouré d’amour, il continue pourtant de faire des allers-retours vers la maison de son ancien propriétaire, preuve de sa fidélité inébranlable.

C'est une histoire qui n'est pas sans rappeler celle du célèbre Hachiko, cet Akita Inu qui avait attendu son maître décédé devant la gare de Shibuya (Japon) pendant 10 ans. C'est cette loyauté intense et admirable qu'a affichée Jimmy, un croisé Berger Allemand de 9 ans qui vit à Ayze, en Haute-Savoie.

D'après le récit rapporté par Le Dauphiné Libéré , Jimmy avait été adopté par un agriculteur au refuge SPA d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, toujours en Haute-Savoie, en 2017. L'homme et son ami à 4 pattes étaient inséparables.



Malheureusement, le maître du chien est décédé le 16 décembre 2023, à l'âge de 89 ans. En deuil, Jimmy semblait néanmoins espérer le retour de son défunt humain, puisqu'il a décidé de rester sur les lieux. Le fils de ce dernier, Albert, a bien essayé de le convaincre de vivre chez lui, mais le quadrupède refusait de s'éloigner de la ferme où il avait ses repères et habitudes.

Il passait de longues heures couché sur le chemin menant à la propriété, en gardant ainsi consciencieusement l'accès.



Visite surprise

La situation est restée inchangée pendant 2 ans, jusqu'au début du mois de janvier 2026. Contre toute attente, Albert a retrouvé Jimmy sur sa terrasse, blessé à la patte. 2 kilomètres séparent sa maison de la ferme de son regretté père, et il ignore comment le fidèle loulou a réussi à le rejoindre alors qu'il n'était jamais venu chez lui.

Soigné et reposé, Jimmy profite désormais de sa nouvelle vie aux côtés d'Albert, de la femme de celui-ci et de leur fille. Malgré tout, il continue de se rendre régulièrement à la ferme avant de rentrer à la maison.

Une attitude qui en dit long sur l'attachement que les chiens peuvent ressentir à l'égard de leur maître, ainsi que sur leur sensibilité et leur intelligence.