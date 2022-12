Une femme et ses 4 chiens restent piégés dans leur voiture à la suite d'un accident de la route

Le 2 novembre dernier, une femme a perdu le contrôle de sa voiture et fut la victime d'un accident le long de la California State Route, comme le rapporte le SFGATE. Tina n'était pas seule à bord de son véhicule : ses 4 chiens étaient avec elle. Coincés au fond d'un talus, ils devront attendre près de 7 heures avant d'être sauvés...

Une première intervention réussie, ou presque

Le lendemain matin de cet accident, 2 agents du CalTrans (Département des Transports de Californie) étaient chargés de déneiger la zone. Vic Baccala et Chuck Braswell n'ont pas tardé à identifier la voiture de Tina en contrebas, à l'aide d'une lampe de poche.

Équipés de cordes, ils ont réussi à extirper la femme et 3 de ses chiens (Rachel, Tulip et Freya Jean) du véhicule. Tina a été transportée à l'hôpital, où elle s'est remise doucement de ses blessures.

Une inquiétude subsistait

Cependant, l'un de ses toutous manquait à l'appel : Macho. Un autre membre de CalTrans, Shannon Kenyon, est un amoureux des chiens et a fait tout son possible pour mettre la main sur le canidé. Il est retourné sur les lieux de l'accident tous les jours, dans l'espoir de le retrouver avant la tempête qui s'annonçait.

Lors d'une dernière tentative désespérée, Shannon criait inlassablement le nom de "Macho" jusqu'à ce qu'il aperçoive "quelque chose de rouge bouger en bas de la colline".

L'heure de l'ultime sauvetage avait sonné

Il s'agissait en fait du collier de Macho. Le pauvre chiot de 10 mois avait été plus lourdement impacté que ses frères et sœurs : il était incapable de remuer ses pattes arrière lorsque Shannon est venu vers lui. De plus, Macho était terrifié et ne semblait pas décidé à se laisser sauver, mais le bon samaritain ne va pas lui donner le choix : "Je lui ai dit qu'il allait devoir me faire confiance, et qu'il ne pouvait pas rester ici. Alors je l'ai pris dans mes bras, et il a bien voulu me laisser faire."

Tina et ses proches sont très heureux de retrouver Macho, mais attristés de constater l'état dans lequel cet accident l'a laissé. Le pauvre toutou ne peut plus marcher, car son bassin et ses pattes ont été "écrasés". Sa famille a alors lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe, afin de collecter des fonds qui lui permettront un jour, peut-être, de gambader à nouveau...