Tous les samedis, ces 3 Golden Retrievers attendent avec impatience leur livraison personnelle de glaces (vidéo)

Les chiens adorent les rituels, encore plus lorsqu’ils ont une friandise à la clé. Vivant au Danemark, ces 3 Golden Retrievers ont la chance d’avoir une livraison un peu spéciale, tous les samedis. Leur propriétaire leur commande des glaces, et c’est un moment de joie intense, à chaque fois.

Maggie, Holly et Wilma sont des chiennes adorables, en attestent les nombreuses vidéos partagées par leur propriétaire sur le compte Instagram « @dogmom_dk ». Issues de « 3 générations différentes », elles s’entendent à merveille, et ce dès leurs arrivées successives. Sociables, aimantes et chaleureuses, elles sont à l’image du Golden Retriever que l’on connaît pour sa bonhommie et sa souplesse de caractère.

Ces 3 boules de poils sont bien gâtées au quotidien et ont la chance de pouvoir profiter d’un goûter un peu spécial tous les samedis. Si c’est la glace en elle-même qu’elles attendent, elles sont aussi ravies de saluer chaleureusement le même livreur qui arrive au volant de son grand camion bleu.

Une horloge dans la tête

Lorsque l’heure de la glace arrive, Maggie, Holly et Wilma se rendent à leur poste, près de la barrière de leur maison. Elles scrutent la route, espérant voir arriver le camion de glaces avec son conducteur si attendu. Elles s’agitent d’un bout à l’autre et l’excitation monte au fil des minutes qui passent.

Lorsque la livraison espérée arrive, c’est l’effusion de joie, avec agitation de queue et sourire franc.

Un accueil digne d’une star hollywoodienne

Sur une vidéo postée par leur maîtresse sur son compte Instagram, et relayée par Dog Time, on assiste par procuration à toute la scène. Le livreur gare son véhicule et descend pour saluer les chiens. On constate tout de suite qu’il s’agit d’un amoureux des animaux qui ne rechigne pas à profiter de la haie d’honneur offerte par ces 3 hôtes poilues. Les 2 pattes avant sur la barrière, les 3 Golden Retrievers espèrent recevoir des caresses de leur livreur préféré, et celui-ci s’exécute, avec grand plaisir.

Les internautes estiment que l’homme, ayant un « travail de rêve », a beaucoup de chance : « Ce livreur de glaces doit être heureux chaque jour où il travaille », soulignait l’un d’entre eux.

Au passage, on peut voir que le livreur dépose les 3 pots de glaces à destination des chiens, et que ces derniers les dévorent en quelques secondes, visiblement aussi contents de l’interaction avec le livreur que de la dégustation en elle-même.