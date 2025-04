Amoureuse des animaux, elle s'apprête à disputer un marathon déguisée en chien pour soutenir une bonne cause

Emma Chetwynd Jarvis et son mari Ash, qui habitent Malvern dans le Worcestershire (Angleterre), vont participer au marathon de Londres non pas en débardeur et short comme la plupart des coureurs, mais en costume de chien.

C’est l’idée que cette amoureuse des animaux a eue cette année pour que sa collecte de fonds au profit de Guide Dogs ait le plus de succès possible.



Emma Chetwynd Jarvis

L’association britannique Guide Dogs forme des chiens-guides et des chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap. Le couple espère atteindre 4000 livres sterling (4700 euros environ) de dons à l’issue de la course pour aider l’organisation à poursuivre son formidable travail.

Emma Chetwynd Jarvis et Ash la soutiennent depuis qu’ils ont décidé de devenir famille d’accueil pour elle. L’un des chiens passés par leur foyer est Page, un Labrador Retriever au pelage noir qui n’a malheureusement pas pu aller au bout de sa formation à cause d’un problème comportemental.



Emma Chetwynd Jarvis

Ils l’avaient accueilli pendant 11 mois, puis il était parti au centre d’entraînement de Guide Dos à Birmingham avant de revenir vivre auprès d’eux. Cette expérience « nous a ouvert les yeux sur [le] travail incroyable [de l’association] », explique Emma Chetwynd Jarvis à la BBC.

« Aider d'autres personnes à découvrir l'impact que ces chiens ont sur leur vie »

« Nous voulions collecter des fonds pour aider d'autres personnes à découvrir l'impact que ces chiens ont sur leur vie », poursuit la marathonienne qui s’entraîne depuis un certain temps en portant son déguisement canin. Ses sessions d’entraînement ont évidemment attiré l’attention ; des automobilistes klaxonnent en passant, des enfants et des cyclistes l’acclament… « Les gens m'ont beaucoup soutenue, même si je ne peux pas toujours les voir ou les entendre correctement avec ce déguisement », dit-elle à ce propos.

Guide Dogs

Emma Chetwynd Jarvis est une habituée des défis improbables dans lesquels elle s’engage pour apporter son soutien à des œuvres de charité. Elle avait notamment relevé un challenge de covoiturage pendant 24 heures et couru un marathon autour de Malvern en portant un sac de sable de 4 kilogrammes.

A Londres, elle espère non seulement apporter sa contribution à Guide Dogs, mais aussi entrer au Livre Guinness en établissant le record du marathon féminin le plus rapide couru par une mascotte.