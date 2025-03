Le rêve d'une vie nouvelle se concrétiste pour un Husky sauvé alors qu'il était sur le point de commettre une bêtise

Nous commettons tous des erreurs. Il s’agit de les reconnaître et d’en tirer les leçons. Un chien appelé Cedar avait bien failli en faire une grosse, mais il en avait été empêché à temps par un bon samaritain. Grâce à ce dernier, l’animal a eu l’opportunité de se racheter et de repartir sur de bonnes bases, et il ne l’a pas manquée.

Le refuge Dogs Trust Merseyside, situé à Liverpool en Angleterre, a annoncé une excellente nouvelle dans une publication Instagram. On y apprend, en effet, que l’un de ses pensionnaires canins à l’histoire renversante a été adopté par une famille aimante.

Le chien en question est un Husky Sibérien âgé d’un an et demi et répondant au nom de Cedar. D’après l’association qui l’avait pris en charge, il est le 100e canidé à avoir trouvé un foyer par le biais de cette structure d’accueil.

« Cedar a quitté le bâtiment », peut-on ainsi lire dans le post qui a réjoui de nombreux internautes. Beaucoup parmi ceux-ci connaissent son parcours et savent donc qu’il avait frôlé le pire. Son comportement avait, en effet, bien failli lui coûter cher, probablement la vie.

En septembre 2024, le média local Liverpool World publiait un article présentant 17 chiens vivant au refuge Dogs Trust Merseyside et qui attendaient donc d’être adoptés. Cedar faisait partie de la liste.

Un chien qui a « beaucoup à apprendre »

Il y était décrit comme étant « un jeune homme très amical » et « ayant encore beaucoup à apprendre de la vie ».

D’après le petit paragraphe qui lui était consacré, Cedar avait eu la mauvaise idée de se lancer à la poursuite d’un troupeau de moutons. Par chance, il avait été découvert et arrêté non pas par le fermier propriétaire des ovins, qui se serait sans doute montré bien moins clément, mais par quelqu’un d’autre. La personne était intervenue à temps pour éviter l’incident, sauvant à la fois le chien et les animaux qu’il coursait.

Dans l’article, il était également précisé que le Husky marchait parfaitement en laisse et qu’il s’entendait à merveille avec ses congénères.

Le parcours chaotique de Cedar a donc récemment connu un heureux dénouement et prouve que tout le monde a droit à une 2e chance dans la vie.