Un chien errant devient le héros d'une fillette perdue dans une tempête de neige pendant 18 heures

Une tempête de neige s'est abattue sur l'île de Sakhaline en Russie, ce qui a placé une écolière dans une situation périlleuse. La petite fille s'est perdue pendant 18 heures, mais a heureusement survécu grâce à un chien errant.

Alors qu'elle rentrait de l'école, une fillette âgée de 10 ans s'est égarée sur l'île de Sakhaline, victime d'une tempête de neige. Cette dernière lançait des baisers glacés, mettant en danger la vie de Vika. Les autorités locales ont enregistré des températures plongeant à -11 °C.

Les rues se sont transformées en épais sentiers cotonneux ; dans certaines zones, la masse nivéenne atteignait le premier étage de bâtiments, rapporte Mirror dans un article paru le 18 janvier 2022.

Des équipes de recherche ont tenté de retrouver l'élève disparue. Plus de 40 personnes se sont mobilisées. Hélas, les heures ont défilé, toujours rien à l'horizon...

© The Siberian Times

Une rencontre salvatrice

C'est seulement au bout de 18 heures que Vika a été retrouvée, à 800 mètres de son domicile. Le plus étonnant, c'est que l'écolière a été découverte sous un balcon, allongée sur un matelas, que des habitants ont laissé aux animaux ayant besoin d'un abri, en compagnie d'un chien errant.

Au cours de la tempête, la petite fille a rencontré son ange gardien et ne l'a plus quitté. Afin de rester en vie et se réchauffer, elle a serré dans ses bras le canidé arborant un beau manteau de fourrure. Une rencontre salvatrice...

« La fille aime beaucoup les animaux, elle jouait tout le temps avec les chiens du coin, a déclaré une source locale, elle est allée les nourrir après l'école, puis s'est fait piéger par la tempête de neige et les vents violents. »

© The Siberian Times

Un héros qui ne porte pas de cape

Vika, qui souffrait de légères engelures, a été emmenée directement à l'hôpital, où sa maman l'a rejoint. La fillette a été autorisée à rentrer chez elle le jour même.

Soulagés, la famille et les membres de la communauté prévoient d'honorer le chien qui lui a sauvé la vie. Bien que le héros à 4 pattes soit porté disparu pour le moment, ils comptent bien le retrouver et le remercier comme il se doit.