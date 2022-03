La vidéo attendrissante d'un chat qui découvre la neige pour la première fois de sa vie !

La joie de Tino, un chat jouant sous la neige, est palpable et communicative. Une vidéo le montrant passer certainement l’un des meilleurs moments de sa vie, a été partagée sur TikTok et est rapidement devenue virale.

Comme l’an dernier, une bonne partie du Texas est touchée par une vague de froid exceptionnellement intense cet hiver. Les habitants, plus habitués à des conditions climatiques plus clémentes durant cette période de l’année et à un soleil de plomb durant l’été, s’adaptent tant bien que mal à la situation. Les autorités de l’Etat, elles, se préparent à parer à toute éventualité, notamment des perturbations pouvant affecter le réseau électrique. Cette forte baisse des températures et la neige font toutefois au moins un heureux dans la région : un adorable chat mâle répondant au nom de Tino.

On peut s’en rendre compte en découvrant cette séquence touchante postée sur TikTok début février et relayée par Newsweek.

Le félin à la robe blanc et noir découvre la neige pour la première fois de la vie et s’en donne à cœur joie. Il serait d’ailleurs « le seul chat à jouer dehors » à ce moment-là, si l’on en croit la légende accompagnant la vidéo, qui totalise des millions de vues.

On y voit effectivement Tino sortir de sous une voiture pour jouer, courir et sautiller sur la couche de neige et sous les flocons, visiblement ravi et bien déterminé à profiter de l’instant.

Les internautes amusés et émus par Tino

Une attitude qui a amusé et attendri de nombreux internautes. Certains, parmi ceux qui ont commenté la vidéo, ont même confié en avoir été émus aux larmes. C’est le cas, par exemple, de cet utilisateur se faisant appelé Endqsu : « C’est tellement mignon que j’en ai pleuré ». Ou encore de Jaydnnjuice, qui a écrit ceci : « Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a fait pleurer ».

Des images qui nous mettent de bonne humeur, mais qui ne doivent pas nous faire oublier que nos chats doivent être protégés du froid, encore plus lorsqu’ils sortent sous la neige. A leur retour, il est important de les sécher à la serviette, en insistant sur les coussinets, et de veiller à ce qu’ils restent bien au chaud et s’hydratent.