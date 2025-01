Un chien désormais surnommé Hachiko refuse de quitter le lieu où il vivait avec son défunt maître sans-abri

Moo Daeng n’a malheureusement plus son maître à ses côtés, mais elle continue d’agir comme s’il était toujours là, passant ses journées et ses nuits devant le magasin où ils se tenaient ensemble. La chienne est aujourd’hui nourrie et protégée par les commerçants du coin.

Hachiko est devenu un symbole de la loyauté canine. Le célèbre chien japonais avait attendu quotidiennement son maître décédé à la gare Shibuya (Tokyo) pendant des années. Depuis, c’est à cet Akita Inu que l’on pense chaque fois qu’un animal de compagnie fait parler de lui en ayant un comportement similaire.

C’est le cas d’une congénère qui vit en Thaïlande et que l’on surnomme désormais le « Hachiko de Khorat ». Khorat est l’autre nom que porte la ville de Nakhon Ratchasima, où vit le canidé en question dont l’histoire est rapportée par Khaosod English.

Appelée Moo Daeng, cette chienne continue d’attendre son humain alors que ce dernier n’est, hélas, plus de ce monde. Elle a décidé de rester à l’endroit où tous 2 avaient leurs habitudes, devant un magasin du secteur commercial de Ya Mo, en l’occurrence.



Khaosod English

Le duo se tenait, en effet, à cet emplacement depuis des années. Sans-abri, son maître « s’habillait comme un ermite et vendait des objets ou recevait des dons », indique Khaosod English.

Malheureusement, il est tombé gravement malade en novembre 2024 et est décédé. Même en son absence, Moo Daeng reste fidèle au poste. Son dévouement a ému de très nombreux internautes, tant en Thaïlande qu’ailleurs dans le monde.



Khaosod English

« Tous les vendeurs du marché l'adorent »

Le responsable du magasin et les membres du personnel n’y ont pas été insensibles non plus. Ils lui apportent quotidiennement de la nourriture, ainsi que des vêtements et des couvertures pour la protéger du froid. Ils ont également laissé un message à côté d’elle, demandant aux passants de ne pas lui donner de lait ou de foie pour préserver sa santé.

Khaosod English

« Moo Daeng est une chienne amicale, jamais agressive, et s'entend bien avec tout le monde. Tous les vendeurs du marché l'adorent et lui apportent régulièrement de la nourriture et de l'eau. Le personnel du magasin prend grand soin d'elle et l'a même emmenée chez le vétérinaire », dit Somnuk Wisetnok, qui vend des beignets de banane dans la même rue.