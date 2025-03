Une femme et sa fille aperçoivent un chien abandonné dans les vignes avec un sac et décident de lui venir en aide

La découverte a été pleine d’effroi pour cette toiletteuse de Frontignan (Hérault) et sa fille. Le chien se trouvait là, parmi les vignes, et semblait perdu. En réalité, le pauvre canidé avait été abandonné quelques jours plus tôt. Il est aujourd’hui en sécurité.

Fuego, le chien abandonné, avait été attaché à un pied de vigne, et laissé là avec un cabas contenant des croquettes. Les personnes l’ayant abandonné imaginaient peut-être que le chien serait secouru, mais il aura fallu plusieurs jours pour que sa présence soit remarquée. De passage sur une route à proximité, Adrienne a été bouleversée par la rencontre.

« On a vu ce chien attaché avec un sac cabas et toutes ses affaires »

Adrienne faisait part de ce moment fort auprès de France Bleu : « Nous étions en voiture avec ma fille, et la petite me dit : ‘maman, regard, il y a un chien attaché’. Et effectivement, on a vu ce chien attaché avec un sac cabas et toutes ses affaires. Croquettes, pâtée et quelques bonbons périmés ».

La mère et sa fille n’en revenaient pas. Comment quelqu’un avait-il pu commettre un tel acte de cruauté. Adrienne ajoutait : « Ça nous a coupé les jambes, on est restées choquées, on ne pensait pas qu’on pouvait trouver un chien comme ça, au milieu des vignes, ça nous a fait beaucoup de peine ».

« Il va avoir une vie heureuse »

Tout ce que souhaitait cette amoureuse des animaux, aussi à la tête d’un salon de toilettage canin, « L’Ami canin », situé à Frontignan, c’est que cette boule de poils parvienne à tourner la page.

Après la phase de sidération, elle a fait monter l’animal dans sa voiture et l’a confié à un proche pour la nuit. Elle racontait la suite de l’histoire : « Le lendemain, on l’a emmené chez sa nouvelle famille. Il va avoir une belle vie heureuse. Là, il va passer à la castration et on va le faire pucer ».

Cette nouvelle perspective marque la fin du cauchemar de Fuego. Parallèlement, une plainte a été déposée contre la personne ayant commis l’abandon.

A lire aussi : Cette chienne est très à cheval sur la ponctualité et n'a pas manqué de le rappeler à sa maîtresse venue la chercher à la pension avec du retard (vidéo)

Adrienne André / France Bleu

« Bien réfléchir avant de prendre un animal »

Adrienne partageait aussi son point de vue sur la question de l’adoption. Elle-même maman d’animaux, elle enjoint les propriétaires à prendre leurs responsabilités pour cette compagnie qui représente « plus de plaisir que de contraintes ».