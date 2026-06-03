Gravement blessé puis sauvé en Roumanie ce courageux chien devient chien de thérapie pour personnes âgées

Après avoir été sauvé en Roumanie, un chien nommé Clément a été adopté au Royaume-Uni. Désormais aimé et en sécurité, le rescapé à 4 pattes a trouvé un sens formidable à sa vie : apporter un peu de douceur aux résidents des maisons de retraite basées en Angleterre. Doux et calme, l’animal est très apprécié des seniors et du personnel.

« Le nom Clément signifie miséricordieux et doux, ce qui lui correspond parfaitement », déclare Stephanie Israel, l’adoptante du canidé noir. Comme le révèle la BBC, ce dernier avait été retrouvé blessé dans un fossé enneigé en Roumanie après avoir été attaqué par 2 autres chiens et percuté par une voiture. Sauvé et soigné, il a ensuite été rapatrié en Angleterre dans le cadre de son adoption.

Aujourd’hui, le rescapé travaille comme chien de thérapie pour l’association Canine Concern. Sa mission ? Rendre visite aux personnes âgées des maisons de retraite.

Un vrai rayon de soleil pour les seniors

Âgé de 9 ans, le chien croisé au pelage reflétant la nuit est particulièrement doué avec les résidents concernés par la démence.

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« Certaines personnes résidant en maison de retraite avaient des chiens lorsqu'elles étaient plus jeunes, souligne Stephanie Israel, celles qui souffrent de démence, cela les amènera à repenser aux chiens qu’elles ont eus et elles nous parleront de leurs expériences avec les animaux. »

Très apprécié par les bénéficiaires et le personnel des établissements, le toutou dessine toujours des sourires sur leur visage. « Les visites de Clément auprès des résidents ont été un vrai bonheur. Sa nature calme et douce a apporté un réel sentiment de réconfort et de joie à l'établissement, et de nombreux résidents s'illuminaient en sa compagnie », déclare un porte-parole de Barchester Healthcare.

© Ashfields Care Home – Barchester Healthcare / Facebook

Un chien de thérapie certifié

Une fois arrivé en Angleterre, Clément a réussi haut la patte « les évaluations de Canine Concern » pour devenir chien de thérapie. « Avant tout, il doit rester calme, surtout parce qu'il travaille avec des personnes âgées », précise son adoptante qui l’accompagne avec plaisir dans cette belle aventure.

Après avoir vécu des épreuves terribles, Clément savoure pleinement sa seconde chance et remplit le cœur de joie des retraités.

L’info Woopets : comment faire de la médiation animale en EHPAD avec son chien ?

Faire de la médiation animale auprès des personnes âgées avec son chien demande avant tout un animal équilibré, sociable et à l’aise au contact de différents publics. Les visites peuvent se dérouler en maison de retraite, en résidence seniors ou à domicile, sous la supervision d’un professionnel formé à la médiation animale.

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Le toutou peut participer à des activités simples comme des séances de caresses, des promenades, des jeux doux ou des exercices de mémoire. Ces interactions favorisent le bien-être, stimulent les échanges et contribuent à rompre l’isolement.

Il est bien sûr essentiel de respecter le rythme de chacun, aussi bien celui des bénéficiaires que celui de la boule de poils, en veillant à son confort et à sa sécurité. Une formation spécifique en médiation animale est fortement recommandée pour garantir des interventions adaptées et bénéfiques à tous.