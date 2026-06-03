Juste avant d’accoucher, cette femme reçoit la surprise de voir par la fenêtre de l’hôpital son chien venu l’encourager (vidéo)

En avril 2026, alors qu’elle était sur le point d’accoucher, Haley, une utilisatrice TikTok, a reçu la plus belle surprise qui soit. Dans une vidéo diffusée sur son compte @actionheightslifestyle, les internautes ont pu découvrir le moment émouvant où son chien bien-aimé, Lincoln, est venu l’encourager depuis le parc situé devant l’hôpital. Un moment que la jeune femme a pu vivre depuis la fenêtre de sa chambre grâce à son beau-père qui gardait l’adorable chien.

En 2025, Haley et Rick avaient eu la joie de partager avec Lincoln, leur chien de race Golden Retriever, la découverte de la grossesse d’Haley. Une étape importante de la vie de la jeune femme qu’elle a vécue aux côtés de Lincoln, aux petits soins pour elle durant les mois qui ont suivi. Jusqu’à ce jour d’avril 2026, le toutou ne l’avait pas quittée, mais le moment de l’accouchement venu, il ne pouvait malheureusement pas accompagner sa maîtresse à l’hôpital.

Penser à Lincoln l’aidait à rester calme

Haley et Rick avaient dû le confier à aux parents de ce dernier alors qu’ils se rendaient à la clinique pour l’arrivée du bébé. Une situation qu’Haley regrettait beaucoup, si bien qu’elle gardait contact avec son chien aussi bien qu’elle le pouvait, par le biais de son beau-père, Paul. « J’envoyais un SMS aux parents de Rick pour leur dire que ma péridurale s’était bien passée », expliquait Haley au média The Dodo. « Je leur avais envoyé une photo du champ vide [devant l’hôpital] en leur disant que j’imaginais Lincoln en train de courir joyeusement dans ce champ, et que cela m’aidait à rester calme. »

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actionheightslifestyle / TikTok

« C'était tellement touchant ! »

Ce à quoi elle ne s’attendait pas, c’était à la surprise que son beau-père allait lui faire, peu de temps après. En effet, la jeune femme enceinte a tout d’abord reçu ce SMS de sa part : « Tu imagines toujours Lincoln dehors ? Si ce n’est pas le cas, tu devrais jeter un œil ». Elle a ensuite regardé par la fenêtre pour découvrir que Lincoln se trouvait juste en bas, aux côtés de Paul, « On a été tous les deux tellement surpris. On ne se doutait pas du tout qu’ils allaient venir ! C’était tellement touchant ! Il n’était pas obligé de faire ça, mais il s’est donné tout ce mal parce qu’il savait à quel point Lincoln compte pour moi et à quel point ça m’apaiserait. » Un moment qui a par la suite été partagé sur le compte TikTok du couple @actionheightslifestyle.

Un grand frère attentionné

Après la naissance de Bella, Rick et Haley sont rentrés à la maison et ont été réunis avec Lincoln. Celui-ci, heureux de retrouver sa famille, a accueilli le bébé comme il se devait, confirmant qu’il était bien le chien attentionné qu’il avait été pendant la grossesse. « Lincoln est un grand frère très cool. Il adore sa sœur ! J’adore le fait que Bella puisse passer son enfance avec mon meilleur pote ! Ils grandiront en étant les meilleurs amis du monde », expliquait Haley.

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