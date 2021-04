Une chienne protectrice et affectueuse adore poser sa tête sur le ventre de sa propriétaire enceinte (vidéo)

Avon a hâte de rencontrer le nouveau membre de la famille. Et Shea Haugen pense que son enfant partage le même sentiment. Bientôt, la gentille chienne aura l’occasion d’inonder son petit frère d'amour. En attendant, elle continue de veiller tendrement sur la future maman.

Récemment, Shea Haugen a partagé une vidéo attendrissante sur les réseaux sociaux. Les internautes peuvent contempler le quadrupède poser sa tête sur le ventre de la mère. D’après cette dernière, Avon adore écouter le bébé bouger à l’intérieur. « Elle est vraiment excitée quand il donne un coup de pied », a confié la jeune femme. « C’est généralement à ce moment-là que sa queue commence à remuer de manière incontrôlable. » Cet instant de douceur en a fait sourire plus d’un.

Au fur et à mesure que le ventre de la future maman grossit, le canidé se montre protecteur. Avon ne veut jamais quitter sa propriétaire.

Avon a toujours été une chienne hyperactive. Mais depuis peu, l’animal s’est fortement calmé. D’après Shea Haugen, sa transformation a eu lieu quand elle a réalisé que la jeune femme attendait un enfant . Avon serait devenue plus douce vers la quinzième semaine de grossesse, rapporte The Dodo .

L’arrivée d’un bébé au sein du foyer représente un événement très important, même pour certains de nos compagnons à 4 pattes. Avon, une chienne intelligente et affectueuse, a adopté un comportement des plus adorables lorsqu’elle a compris que sa propriétaire était enceinte.

