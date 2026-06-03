Après plus de 30 ans dans la police, elle adopte un chien retraité de l'armée ayant perdu sa queue lors d'une mission

Après une longue carrière passée au service des autres, une ancienne policière américaine partage désormais sa retraite avec Fico, un vétéran à 4 pattes au parcours hors du commun. Adopté après avoir servi dans l'armée, ce chien à la robe noire profite aujourd'hui d'une vie paisible et inspire sa maîtresse à aider d'autres loulous retraités à trouver un foyer.

Deb Brown a eu une carrière de 33 ans au sein des forces de l'ordre. Son chien Fico, lui, faisait partie de l'armée, où il était spécialisé dans la détection d'explosifs. Elle l'a adopté il y a 2 mois via l'association Mission K9 Rescue.



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Ils sont vite devenus inséparables et profitent de leur retraite à West Monroe, en Louisiane (Etats-Unis). « Il m'arrive de le regarder et de penser à quel point je suis honorée de l'avoir », confie Deb Brown à KNOE .

Deb Brown était entrée dans la police en 1982 et était ainsi devenue la première femme à exercer des fonctions de patrouille policière à West Monroe. Elle devait alors faire face à certaines réticences et les surmonter, tout en devenant une source d'inspiration pour d'autres femmes. « Je savais que je voulais être une pionnière pour [elles] », dit la retraitée.

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Elle s'était ensuite rendue au Texas pour prendre la tête de la police de la Southwestern University, la plus ancienne université de l'Etat, avant de revenir en Louisiane. Pendant sa carrière, elle a travaillé aux côtés de 2 chiens policiers et sait ainsi à quel point ils sont précieux.

Les journées de Fico sont désormais rythmées par les « patrouilles de canapé »

Elle ne connaît pas grand-chose du parcours militaire de Fico, si ce n'est qu'il a été déployé en Afghanistan et qu'il a perdu sa queue lors d'une mission.



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Aujourd'hui, le canidé au pelage noir coule des jours heureux, loin des cages et des combats. Sa mission consiste désormais à assurer des « patrouilles de canapé ».



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Il lui arrive souvent d'agiter les pattes durant son sommeil. Sa maîtresse se demande d'ailleurs après quoi il court dans ses rêves.

Deb Brown projette de l'emmener en voyage dans le nord-est de la Louisiane, mais aussi aider ses congénères retraités à trouver des foyers aimants. « J’espère que nous pourrons récupérer certains de ces chiens à la retraite et leur faire connaître l’amour et la vie de famille », conclut-elle.

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