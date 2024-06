Plus d’une trentaine de chiens embarquent dans un avion pour fuir un refuge surpeuplé dans l’espoir de trouver leur famille pour la vie

Avec ses motifs et ses couleurs, le petit avion bleu de Dog Is My Copilot ne passe pas inaperçu. Ses passagers sont tout aussi surprenants, puisqu’il s’agit essentiellement de boules de poils. Toutes voyagent dans l’espoir d’obtenir une meilleure vie.

Le 16 juin dernier, 38 chiens provenant du refuge Norman Animal Welfare Centre, en Oklahoma (États-Unis), ont pris l’avion pour rejoindre l’Oregon. Sur place, les membres de l’organisme Street Dog Hero les ont accueillis pour de nouvelles aventures. Le but de ce transfert était de doubler leurs chances de trouver une famille.

En effet, le Norman Animal Welfare Centre était surpeuplé et les canidés passaient inaperçus. Malgré l’implication du personnel, ils manquaient de place et n’avaient pas l’attention qu’ils méritaient. Au vu du nombre restreint d’adoptions, cette situation était partie pour durer. Mais la directrice du refuge Kellee Robertson et ses collaborateurs ont mis en place des solutions pour faire avancer les choses.

Un vol spécial

Puisque les quadrupèdes ne pouvaient pas trouver leur bonheur sur place, leurs bienfaiteurs ont décidé de les déplacer. Ainsi, en partenariat avec le refuge Street Dog Hero, ils ont organisé leur rapatriement dans un autre État du pays. Pour ce faire, ils ont pu compter sur le soutien de Dog Is My CoPilot, une association à but non lucratif se décrivant comme « une organisation de transport aérien de sauvetage d'animaux ».

Des familles d’accueil attendaient déjà de nombreux chiens parmi les 38 voyageurs, précisait The Oklahoman. La vie de ces toutous allait changer dès qu’ils auraient posé les pattes en Oregon : « Il y a 24 heures, ils étaient assis dans une cellule en béton, mais ils dorment désormais dans des lits chauds et touchent l'herbe » affirmait un porte-parole de Street Dog Hero.

Une mobilisation nécessaire

Pour Kellee Robertson, il est nécessaire d’explorer toutes les options possibles pour permettre aux animaux de refuge d’avoir une seconde chance : « Nous sommes obligés d'aider les animaux, nous devons donc faire tout ce que nous pouvons pour faire sortir les chiens du bâtiment [...] C'est juste l’un des rouages ??de la roue qui nous aide à faire de la place et à éviter l'euthanasie si possible » déclarait la directrice.

Depuis l’année 2023, 161 chiens ont déjà voyagé à bord d’un avion de Dog Is My CoPilot dans l’espoir de se faire adopter.