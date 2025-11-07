Alors qu’il a passé 370 jours en refuge, ce toutou laisse exploser sa joie lorsque sa famille pour la vie vient le chercher (vidéo)

Les animaux en refuge peuvent parfois patienter de longues semaines, voire des mois ou des années avant de trouver un foyer chaleureux. Si Cooper ne fait pas partie des chiens qui ont attendu le plus longtemps, il aura tout de même fallu 370 jours avant qu’il ne connaisse le bonheur de l’adoption.

Cooper est un adorable Lurcher de 2 ans qui est arrivé à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) de Halifax (Angleterre) après avoir été secouru de conditions de vie inadaptées en automne 2024.



© RSPCAHalifaxHudds / Facebook

Depuis ce jour, il attendait patiemment qu’une famille daigne lui ouvrir les portes de sa maison. Le miracle a bien eu lieu en février 2025, mais, hélas, le pauvre toutou a été ramené seulement une journée après son adoption . À partir de ce moment, personne ne semblait s’intéresser à lui. Pourtant, le canidé était décrit comme très joyeux par l’équipe du refuge. À l’époque, Claire Spencer, l’une de ses membres, ne comprenait pas pourquoi la boule de poils suscitait aussi peu d’intérêts, déclarant : “C'est un chien aventureux qui adore se promener et qui apprécierait une famille assez active”.

Finalement, le second miracle s’est produit, 370 jours après l’arrivée du toutou au refuge . Cooper a enfin trouvé sa famille pour la vie. Néanmoins, afin d’éviter une nouvelle désillusion pour le chien, plusieurs visites ont eu lieu au préalable pour s’assurer de la compatibilité de l’animal avec ses potentiels nouveaux maîtres.

Et puis, le grand est arrivé. Cooper allait pouvoir profiter d’un foyer bien à lui. Pour immortaliser l’instant, l’équipe du refuge a filmé la scène des retrouvailles entre Cooper et sa famille pour la vie. On peut alors voir la boule de poils être escortée de son box jusqu’à l’accueil de la RSPCA. Une fois la porte ouverte, il n’aura pas fallu longtemps au toutou pour réaliser ce qu’il se passait. Aussitôt, il s’est mis à remuer la queue, cherchant à rejoindre au plus vite les humains qui lui ont donné sa chance.

A lire aussi : Des bénévoles découvrent les chiots du refuge en liberté au petit matin, leur maman avait tout orchestré