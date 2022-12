Une femme crée un calendrier de l’avent pour gâter les chiens de son quartier

Dans la ville d’Oshawa, au Canada, les toutous ont tendance à tirer sur la laisse. Dès qu’ils sortent de leur maison, ils se ruent chez Amy Gaudette, qui leur a dédié un calendrier de l’avent qui regorge de friandises succulentes. Le compte à rebours de Noël est lancé, et il est particulièrement palpitant pour ces petits gourmands !

Si vous passez près de la maison d’Amy Gaudette en compagnie de votre chien, aussi appelée l’Oshawa Puppy Café, votre ami à 4 pattes risque bien de vouloir y faire une petite pause. Cette Canadienne a eu la fabuleuse idée d’installer un calendrier de l’avent devant chez elle, composé de 24 bocaux remplis de gâteries toutes plus alléchantes les unes que les autres.

10 000 friandises ont été englouties par tous ces gourmands !

L’amoureuse des animaux a lancé cette initiative en 2020, comme le rapporte The Dodo. En faisant cela, elle a apporté un peu de gaieté dans le quartier, où tous les habitants devaient rester confinés pour cause de COVID. Les plus heureux d’entre eux furent les chiens, bien évidemment !

« Au départ, je pense que les voisins étaient un peu confus. Mais au fil du temps, ils ont été de plus en plus nombreux à nous rendre visite. Maintenant, les chiens savent où se trouve notre café, et ils tirent leurs maîtres jusque chez nous ! » raconte Amy.

« Répandre la bonté autour de soi »

Son calendrier de l’avent a rencontré un tel succès que la jeune femme a voulu en faire plus pour les animaux et leurs propriétaires. Elle a mis à leur disposition un stand photo « Free Kisses » (« bisous gratuits ») pour qu’ils gardent un souvenir précieux de leur passage.

Mais ce n’est pas tout. Amy a également organisé un événement d’adoption en partenariat avec les refuges de la ville, et « permis à des chiens de trouver leurs familles pour la vie ». La bonne samaritaine est ravie de pouvoir utiliser son café « d’une manière aussi positive ».

Sa plus grande source de satisfaction, c’est de voir les toutous se délecter et se réjouir de leur venue chez elle. Son initiative fait l’unanimité tout autour d’elle, et l’encourage à la répéter dès la prochaine saison de Noël !