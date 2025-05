En deuil de ses chiots, cette maman Beagle retrouve goût à la vie grâce à un chaton abandonné (vidéo)

Selon les internautes sur TikTok, c’est encore le fameux système de « distribution des chats » qui a opéré. En effet, les destins de cette jeune maman en deuil et de ce chat abandonné se sont entremêlés donnant lieu à une belle histoire pleine d’amour et d’espoir.

@chassidyrenee.gcc / TikTok

Un terrible deuil à vivre

La jeune Mila, de race Beagle, a été confrontée au pire. Après une gestation qui s’était plutôt bien passée, elle a subi de plein fouet la perte de ses 2 bébés à qui elle tenait plus que tout au monde. Ses propriétaires l’ont accompagnée au mieux, mais ne savaient pas comment l’aider pour traverser cette terrible épreuve. Comme chez les humains, l’expérience de la mort est souvent accompagnée d’une grande détresse, qui nécessite une vigilance et un soutien de l’entourage.

Au cours de sa période de deuil, Mila a fait une rencontre tout à fait étonnante, expliquait Parade Pets, qui a même totalement changé sa vie.

@chassidyrenee.gcc / TikTok

Un défi à relever et un but à poursuivre

Au même moment, les propriétaires de Mila ont été amenés à s’occuper d’un petit chaton en détresse. Âgé de quelques semaines à peine et privé de la présence de sa maman qui restait introuvable, les propriétaires ont décidé de le présenter à leur chienne. La Beagle a instantanément compris le rôle qui lui était donné de jouer, et elle a accueilli le tout jeune félin sous son aile. Désormais, Mila avait un sens à donner à sa vie, et elle semblait déterminer à tout faire pour la croissance du minet qui se trouvait désormais au creux d’elle.

@chassidyrenee.gcc / TikTok

Une première nuit qui présage une belle histoire

Dès la première nuit passée ensemble, lovés l’un contre l’autre, Mila et son protégé se sont assoupis dans un mouvement de réel soulagement, comme s’ils s’étaient trouvés l’un l’autre. Des images très attendrissantes du duo ont été partagées sur TikTok, mettant en avant une entente évidente, et même une harmonie émouvante rarement observée.

A lire aussi : Ils venaient juste déposer des couvertures, leur fils repart avec un nouvel ami pour la vie

Soulagés de voir leur chienne remonter la pente doucement, les propriétaires de Mila sont aussi heureux de proposer au jeune chaton la possibilité de grandir auprès d’une maman de substitution aussi douce et attentive.